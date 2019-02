Poljub na rdeči preprogi: najbogatejša iz klana Kardashian srečno zaljubljena

21-letna Kylie Jenner je ena izmed številnih znanih in vplivnih obrazov, ki so se pojavili na letošnji 61. podelitvi najprestižnejših glasbenih nagrad grammy. Resničnostno zvezdnico je na rdeči preprogi spremljal njen pet let starejši partner, glasbenik Travis Scott , s katerim ima hčerko Stormi Webster .

Pred časom so se v javnosti pojavila namigovanja, da bosta Travis in Kylie svojo ljubezen zapečatila pred oltarjem, a govoric zaenkrat še nista potrdila. Namesto njiju je javno spregovorila Kyliejina mama Kris Jenner, ki je dejala, da je njuna ljubezen res močna, a da zaenkrat še nista sprejela odločitve, da se poročita. Da je vez med njima trdna, sta v številnih intervjujih večkrat potrdila tudi sama – Kylie pa je nedavno celo namignila, da razmišlja o še enem otroku. Zaradi svojih karier sta Travis in Jennerjeva pogosto dlje časa narazen, saj oba veliko potujeta in se udeležujeta številnih družbenih dogodkov. Ker veljata za enega tistih parov, ki se ne razkazuje pretirano v javnosti, sta na tokratni podelitvi glasbenih nagrad še posebej presenetila, ko sta svojo ljubezen pred fotografskimi objektivi potrdila kar s poljubom.