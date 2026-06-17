Poljub v baru: bivši fant Taylor Swift znova zaljubljen

Tri leta po odmevnem razhodu z dolgoletno partnerko Taylor Swift je angleški igralec Joe Alwyn znova zaljubljen. Zvezdnika, ki je med drugim zaigral v filmih Hamnet in Brutalist , so fotografi ujeli z igralko Sarah Pidgeon med romantičnim zmenkom v New Yorku.

Po spletu so hitro zaokrožile fotografije para, ki se je brezskrbno sprehajal po ulici, posebno pozornost javnosti pa je pritegnil posnetek, na katerem je videti, kako sta si igralca med zabavo v baru izmenjala poljub.

29-letna ameriška igralka Sarah Pidgeon je javnost bolje spoznala letos v seriji Love Story, kjer je uprizorila Carolyn Bessette-Kennedy, ki je skupaj s soprogom Johnom F. Kennedyjem mlajšim in sestro Lauren Bessette umrla v tragični letalski nesreči.