Poljub v baru: bivši fant Taylor Swift znova zaljubljen

Tri leta po odmevnem razhodu z dolgoletno partnerko Taylor Swift je angleški igralec Joe Alwyn znova zaljubljen. Zvezdnika, ki je med drugim zaigral v filmih Hamnet in Brutalist, so fotografi ujeli z igralko Sarah Pidgeon med romantičnim zmenkom v New Yorku.
Po spletu so hitro zaokrožile fotografije para, ki se je brezskrbno sprehajal po ulici, posebno pozornost javnosti pa je pritegnil posnetek, na katerem je videti, kako sta si igralca med zabavo v baru izmenjala poljub.
29-letna ameriška igralka Sarah Pidgeon je javnost bolje spoznala letos v seriji Love Story, kjer je uprizorila Carolyn Bessette-Kennedy, ki je skupaj s soprogom Johnom F. Kennedyjem mlajšim in sestro Lauren Bessette umrla v tragični letalski nesreči.
John F. Kennedy mlajši (1960–1999) je bil ameriški odvetnik, novinar in založnik, znan kot sin 35. predsednika ZDA Johna F. Kennedyja in Jacqueline Kennedy Onassis. Bil je ena najbolj prepoznavnih osebnosti v ameriški javnosti, pogosto imenovan 'ameriški princ', saj je odraščal v središču političnega življenja. Leta 1995 je ustanovil politično-kulturno revijo George, ki je združevala svet slavnih in politike.
Carolyn Bessette-Kennedy (1966–1999) je bila ameriška modna publicistka, ki je delala za prestižno modno hišo Calvin Klein. V 90. letih je postala ikona sloga in ena najbolj fotografiranih žensk na svetu, potem ko se je leta 1996 poročila z Johnom F. Kennedyjem mlajšim. Njen minimalističen in prefinjen modni slog še danes močno vpliva na modno industrijo in velja za sinonim za eleganco tistega obdobja.
16. julija 1999 je John F. Kennedy mlajši pilotiral enomotorno letalo Piper Saratoga, v katerem sta bila še njegova soproga Carolyn Bessette-Kennedy in njena sestra Lauren Bessette. Med nočnim letom nad Atlantskim oceanom proti otoku Martha's Vineyard je zaradi slabe vidljivosti in dezorientacije pilota prišlo do strmoglavljenja v ocean. Nesreča, v kateri so vsi trije potniki umrli, je močno pretresla svetovno javnost in pomenila tragičen konec življenja enega najbolj priljubljenih članov družine Kennedy.
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