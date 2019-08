Kirsten Dunst: Poljub z Bradom Pittom je bil ogaben

Sicer pa je povedala, da je bila izkušnja snemanja z Bradom Pittom in Tomom Cruiseom neverjetna in da sta bila do nje izjemno prijazna, celo zaščitniška. "Takšnih filmov ne snemajo več. Izkušnja je bila neverjetna. Morda zaradi kostumov, ki so me spominjali na Mario Antonietto," je povedala 37-letnica: "Brad in Tom sta se do mene obnašala kot do mlajše sestrice, res je bila lepa izkušnja."