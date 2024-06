Polne londonske ulice, kartonasta Kate in navdušeni Britanci

Londonske ulice so od ranega jutra kljub dežju polne navdušenih Britancev, ki ne želijo zamuditi znamenite rojstnodnevne parade kralja Karla . Dogodek, imenovan Trooping the Color, se vsako leto izvede v čast vladajočega monarha. Na stotine vojakov, konj in glasbenikov poskrbi za prikaz vojaške natančnosti, ki jo po tradiciji že vse od leta 1748 izvedejo monarhu v čast.

Parada poteka od Buckinghamske palače vzdolž nakupovalnega središča The Mall do parade konjske garde, kjer irska garda predstavi svojo zastavo. Parada se nato vrne v Buckinghamsko palačo, kjer se člani kraljeve družine zberejo na znamenitem balkonu kraljeve rezidence, da bi ujeli slavnostni prelet kraljevih letalskih sil.

Skupaj s princem Williamom in otroki so jo opazili v avtomobilu in čeprav je bila do potankosti urejena, je njen obraz izdajal, da je precej utrujena. Med vožnjo v kočiji je bila Kate videti precej bolje. Končno je javnost dočakala njen prijazni nasmeh, nato pa še pozdravljanje zbrane množice.