Polovica družin žrtev zavrnila Scottovo ponudbo za plačilo stroškov pogreba

Ameriški raper Travis Scott je nedavno ponudil plačilo stroškov pogreba žrtev, ki so izgubile življenje med njegovim nastopom v sklopu festivala Astroworld v Houstonu. A velikodušno gesto je polovica družin žrtev zavrnila.

Polovica družin žrtev je zavrnila Scottovo ponudbo.

Med družinami, ki ne želijo denarne pomoči slavnega raperja, je tudi družina devetletnega Ezre Blounta, najmlajšega od desetih obiskovalcev koncerta, ki so umrli med stampedom na raperskem festivalu v Teksasu. Scott je ponudbo o poravnavi stroškov pogreba žrtev koncertne tragedije objavil pred dnevi, po tragediji pa se sooča s številnimi tožbami. Več kot 300 ljudi ga toži zaradi tragedije, ki se je zgodila na glasbenem festivalu Astroworld v teksaškem Houstonu. Odvetnik družine 14-letnega Johna Hilgerta je raperjevo ponudbo o plačilu stroškov pogreba označil za "ponižujočo in neprimerno". "Od vseh stvari, za katere gre v tem primeru, je to še najmanjša skrb," je dejal za Rolling Stone. "Ta družina je pripravljena narediti spremembe in zagotoviti, da se kaj takšnega na koncertu ne bo nikoli več zgodilo." Stampedo se je zgodil v petek, 5. novembra, na glasbenem festivalu Astroworld v mestu Houston na jugu ZDA, in sicer na prvi dan festivala, ko je začela množica glasbenih navdušencev med koncertom vse bolj pritiskati proti odru, nato pa je med ljudmi izbruhnila panika. Ta se je še povečala, potem ko so se pojavile prve poškodbe. Festivala naj bi se udeležilo približno 50.000 ljudi, deset jih je umrlo, najstarejša žrtev pa je bila stara 27 let.

9-letni Ezra Blount, ki je živel v Dallasu, je devet dni po koncertu v bolnišnici izgubil bitko za življenje. Deček je bil zaradi hudih poškodb možganov in drugih notranjih organov več dni v komi. Scottov odvetnik Daniel Petrocelli je dan po dečkovem pogrebu, 23. novembra, pisal družini devetletnika in ji ponudil plačilo pogrebne storitve. "Travis je uničen zaradi tragedije, ki se je zgodila na festivalu Astroworld, in žaluje skupaj z družinami, katerih ljubljeni so umrli ali bili poškodovani," je zapisano v pismu, v katerem raper obljublja, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bi jim olajšal proces žalovanja. "Zato bi Travis rad plačal stroške pogreba za sina gospoda Blounta." Družina je ponudbo takoj zavrnila, je povedal njihov odvetnik Bob Hilliard. "Ne dvomim, da gospod Scott čuti obžalovanje," je zapisal v pismu glasbenikovemu predstavniku. "Njegova nadaljnja pot bo boleča. Soočiti se mora s tem in upamo, da bo spoznal, da nosi del odgovornosti za to tragedijo."