Polsestra Kate Moss zaradi prevelikega odmerka zdravila pristala v bolnišnici

Nerazumne diete, stradanja, pretirana telovadba, celo droge in zloraba zdravil – vse to so načini, kako so določeni ljudje pripravljeni žrtvovati svoje zdravje za popoln videz. In prav pogosto se to dogaja tudi zvezdnikom, ki si sicer lahko privoščijo najboljše trenerje in prehranske svetovalce pod soncem. A Lottie Moss se je odločila za uporabo zdravil za hujšanje, njena izkušnja pa se ni končala dobro.

Lottie Moss je imela slabo izkušnjo z zdravili za hujšanje.

Polsestra veliko bolj slavne Kate Moss se je pred kratkim namreč odločila, da želi izgubiti odvečne kilograme. "Pred nekaj meseci nisem bila zadovoljna s svojo težo, zato sem se odločila, da bom poskusila shujšati z zdravilom Ozempic. Imam prijatelja, ki mi ga je lahko priskrbel, dobila pa sem ga od zdravnika, a ne tako, kot je to običajno. Nisem šla v ordinacijo, kjer bi mi izmerili krvni tlak, me testirali in potrdili, ali dejansko potrebujem to zdravilo," je zaupala v enem od podcastov, v katerem je gostovala.

Zdravilo, ki se sicer uporablja za sladkorne bolnike, pri znanih obrazih pa je njegova uporaba precej pogosta prav zaradi izgube telesne teže, je na zvezdnico vplivalo precej drugače, kot si je predstavljala. "Jemala sem ga dva tedna, nato pa sem zbolela. Bruhala sem, roke in obraz so se mi začeli krčiti. Po prvem odmerku sem s 60 kilogramov prišla na 57, nato zelo hitro na 53. Vsak teden naj bi vzela eno injekcijo, sama sem drugi odmerek že takoj precej povečala," je razkrila.

Manekenka ni bila zadovoljna s svojo težo in je želela shujšati.