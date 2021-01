Meghanina polsestra bo izdala knjigo spominov

Samantha Markle, odtujena polsestra vojvodinje Meghan Markle, bo konec meseca izdala knjigo spominov. Tako kot Meghan ima tudi njena polsestra težaven odnos z očetom Thomasom Marklom, o tem in o svoji sestri bo podrobno pisala v novi knjigi.

V prvem delu nove knjige spominov z naslovom The Diary of Princess Pushy’s Sister Samantha Markle ne bo vključila vseh svojih spominov, opisala bo le določene dogodke iz svojega življenja. V intervjuju za The Sun je priznala, da bi lahko njeni polsestri Meghan Markle določene podrobnosti v njeni pripovedi prestavljale trn v peti.

icon-expand Samantha Markle bo izdala knjigo spominov. FOTO: Profimedia

"V knjigi bo nekaj za vsakogar. Opisano bo zanimivo življenjsko potovanje,"je v intervjuju povedala Samantha. Dodala je še, da jo je napisala z mislijo, da jo bodo nekoč brali vsi člani kraljeve družine. "Mislim, da bo kraljevi družini všeč in bodo med branjem uživali. Ne bi jim smelo biti neprijetno. Upam, da se jim bo zdela pripoved topla, smešna, iskrena in prisrčna."Drugačno mnenje pa ima o tem, kako jo bo sprejela njena polsestra. "V zgodbi pišem o svojem življenju in pogledu na vprašanja, ki so povezana tudi mojo sestro, ki je postala del kraljeve družine. Ko se je njena kraljevska pravljica podrla, se je dogajalo ogromno." Polsestra je bila kritična do Meghan, ko sta se s princem Harryjem odločila za selitev v ZDA."Pripovedujem, kako je to vplivalo na ljudi, kako se je odzval svet in kaj je v resnici ta korak pomenil naši družini. Za zaprtimi vrati se je dogajalo marsikaj, česar svet ne vidi."

icon-expand Meghan Markle FOTO: Profimedia

Meghan in Samantha si sicer še vedno nista blizu."Ne vem, kako naj se povežem z Meghan, knjige Finding Freedom nisem nikoli prejela," pravi o knjigi, ki sta jo napisala Omid Scobie in Carolyn Durandin govori o odnosu zakoncev, čeprav vojvoda in vojvodinja vztrajata, da nista sodelovala pri ustvarjanju zapisa. "Ljudje, ki nič ne skrivajo, se nimajo česa bati," je povedala Samantha za The Sun. "Resnica je resnica," je še dejala in pojasnila, da ne pričakuje, da bo njena polsestra njeno knjigo prebrala v celoti."Ne vem, ali ji bo všeč. Napisano je pošteno in uravnoteženo. Seveda ji bodo nekatere stvari všeč, druge ne." V opisu knjige, ki naj bi izšla 17. januarja, je zapisano:"Samantha Markle sredi poplave novic v medijih deli resnico o svojem življenju in družini v nasprotju z vsemi zapisi, ki so nastali ob zaključku kraljeve pravljice. Včasih je resnica res bolj tuja kot fikcija."