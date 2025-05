Pomanjkljivo oblečena Madonna praznovala fantov 29. rojstni dan

Madonna se tudi pri 66 letih zna odlično zabavati. Zvezdnica je na družbenem omrežju delila fotografije, ki so nastale na rojstnodnevni zabavi njenega 29-letnega izbranca Akeema Morrisa , z njimi pa navdušila oboževalce. Pevka je za to priložnost nadela drzno pižami podobno opravo, mnogi sledilci pa so opazili, da izgleda zelo mladostna.

"Vse najboljše mojemu najljubšemu biku," je ob fotografijah, ki jih je delila na družbenem omrežju, pripisala pevka in dodala: "Hvala YG Marley, da si se nam pridružil. To je bila noč, ki si jo bomo zapomnili." Galerijo fotografij in posnetkov, ki so nastale na zabavi, je objavil tudi slavljenec, v pripisu pa se je zahvalil Madonni, ki jo je naslovil kot svojo ženo. "Vse, kar lahko rečem, je hvala. Hvala ženička. Hvala vsem, ki ste praznovali z menoj in hvala vsem, ki ste v zakulisju poskrbeli za neverjetno energijo," je bil hvaležen 29-letnik.