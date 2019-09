Scott Disick in Sofia Richie

Scott Disick, nekdanji partner Kourtney Kardashian, je že dobri dve leti v zvezi s Sofio Richie, hčerko pevca Lionela Richieja. Čeprav sta šla pred časom za kratek čas narazen, sta zdaj očitno dovolj 'močna' tudi za skupno življenje.

Scott je namreč mladenko vprašal, če bi se preselila k njemu v Malibu. Zvezdnik resničnostnega šova sicer živi zelo blizu nekdanje partnerice Kourtney, s katero ima tri otroke. Očitno pa bi se za Sofio tudi preselil – v Malibuju ima namreč hišo in tja jo je tudi povabil.

21-letna Sofia je takoj rekla da, a ima nekaj pogojev, med njimi glede tega, kako bodo stvari potekale v skupnem gospodinjstvu. "Želim, da tudi moja beseda nekaj velja."

V oddaji o zaljubljenem paru so razkrili tudi nekaj Scottovih priznanj – da je imel v življenju veliko luknjo, ki jo je Sofie zapolnila, poleg tega se je zaradi nje umiril. "Umirila me je, zaradi nje sem boljši človek." Scott je bil namreč znan po svoji divji strani. Zelo rad je namreč ponočeval, imel je celo težave z alkoholom, mikala so ga dekleta ... Zaradi tega sta na koncu s Kourtney tudi razšla.