Ponarejen tvit Megan Fox spravil v zadrego

Megan Fox opozarja na nevarnosti interneta in družbenih omrežjih, potem ko je po spletu zaokrožil lažni tvit, v katerem je nasprotovala nošnji zaščitnih mask. 34-letna igralka se je na govorice odzvala na Instagramu : "Nikoli nisem dala nobenih izjav v zvezi z nošenjem zaščitnih mask. Strašljivo je, da lahko take laži hitro postanejo viralne in te prikažejo v napačni luči."

V sarkazmu je še dodala: "Internet je tako zabaven."

Po poročanju revije People je ponarejeni tvit že izbrisan. Vključeval je posnetek zaslona Meganinega Twitterja in tvita, v katerem je pisalo: "Opazila sem komentarje na družbenih omrežjih, ki dvomijo v mojo odločitev, da v javnosti ne nosim zaščitne maske. Čeprav cenim skrb svojih oboževalcev in drugih, je na koncu ključna moja odločitev, da zaupam vesolju, da bo z mano in mojo družino vse v redu. Oboževalci, ki sem jih srečala, s tem niso imeli težav, in če bi jih imeli, bi jim z veseljem dala besedo in bi si nadela zaščitno masko, ki jo vedno nosim s seboj za udobje drugih. Mislim, da ustrahovanje ni način. Prosim, da spoštujete naša prepričanja, vrednote in zasebnost."

Igralka zanika kakršnokoli vpletenost in poziva oboževalce, da jih takšne objave ne zavedejo. Zvezdnica sicer trenutno preživlja čas s partnerjem Machine Gun Kellyjem, po tem, ko se je po desetih letih zakonske zveze ločila od moža Briana Austina Greena.