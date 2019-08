Ponesrečen Photoshop: Kim in Kylie imata na nogi šest prstov

Tudi najboljšim in slavnim se pripetijo napake. No, družini Kardashian se to v zadnjem času kar pogosto dogaja. Sestri Kim Kardashian in Kylie Jenner sta objavili novo fotografijo, s katero promovirata nove parfume, na njej pa imata obe šest prstov na nogi.

Ni prvič, da se je slavna družinaKardashian zatekla k Photoshopu in niti ni prvič, da je bil ta ponesrečen. Slavne sestre Kardashian svoja življenja rada razgaljajo v javnosti, tudi prek resničnostnega šova Kardashianovi, ki ga lahko spremljate na BRIO. Ni skrivnost, da so zvezdnice v preteklosti podlegle že marsikaterim lepotnim popravkom in bile zaradi tega večkrat izpostavljene javnosti ter na udaru številnim kritikom. Kim Kardashian in Kylie Jenner sta ob predstavitvi novih parfumov objavili to pormocijsko fotografijo, na kateri imata na nogi šest prstov. FOTO: Profimedia Modni navdušeni Kim Kardashian in Kylie Jenner sta tokrat z objavo na Instagramu dvignili veliko prahu. Dekleti sta posneli novo promocijsko kampanjo za nove parfume. Tokrat sta si zamislili tri dišave, stekleničke pa sta oblikovali v obliki ustnic treh različnih barv: kožne, rožnate in rdeče. "Kylien najljubši parfum je v steklenički kožne barve, medtem ko mislim, da je moj v rožnati! Kylie moje parfume nosi že od nekdaj, zato je to najino sodelovanje res nekaj posebnega, ker vem, kako zelo uživa v celotnem procesu nastajanja. Najti njen popoln vonj je bilo nemogoče, tako da smo na koncu izbor zmanjšali na tri različne vonje," je ob objavi fotografije zapisala Kim. Bolj kot njen zapis pa so se oboževalci spotaknili ob fotografijo. Na njej imata sestri Kardashian-Jenner namreč šest prstov na nogi namesto pet. "Zakaj imata šest prstov?" je zapisal eden od uporabnikov pod njeno fotografijo. Nekdo drug jima je svetoval: "Brez šale, ampak resno bi morali odpustiti ekipo, ki vama je obdelala te fotografije." Mogoče bi bilo dobro, da bi upoštevali prijazen nasvet enega od njunih oboževalcev, če ne drugega za to, ker vsekakor to ni najboljša reklama. Prek resničnostne oddaje Kardashianovi lahko pokukate v življenje razvpite družine Kardashian-Jenner od ponedeljka do petka ob 12.20 in ob 00.30 na BRIO. Za eno 30-mililitrsko stekleničko parfuma je treba odšteti 40 ameriških dolarjev (približno 36 evrov). Zvezdnici priporočata, da tistim, ki so všeč cvetlični vonji, naj kupijo rdečo ustnico, rožnata steklenička v obliki ustnice vsebuje poletni vonj s pridihom kokosa, v kožni steklenički pa se nahaja po njunih besedah najbolj seksi vonj, ki ga sestavlja vanilja, jantar in mošus.