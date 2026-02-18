Ponesrečeno dobro delo britanskega zvezdnika

Britanski pevec Craig David, ki je konec 90ih zaslovel z uspešnicama Walking Away in 7 Days, trenutno dopustuje na Maldivih, kjer je posnel pripetljaj s tropsko ribo. Zaradi zdaj že viralnega videa, ki si ga je ogledalo skoraj 4 milijone ljudi, so mu spletni komentatorji nadeli vzdevek Craig David Attenborough, po slovitem britanskem naravoslovcu Davidu Attenboroughu.

Craig David in nesrečna tropska riba FOTO: TikTok

44-letni zvezdnik je na pomolu našel letečo tropsko ribo, ki je obtičala na suhem. "Dajmo, zdrži še malo," je dejal pevec, nato pa jo hitro vrgel nazaj v ocean. Takrat pa se je zgodil nepričakovan preobrat srečne zgodbe, samo trenutek pozneje se je namreč iz globine prikazala večja riba in manjšo - pohrustala. "Ojej," je vse, kar je še izdavil slavni pevec.

Posnetek, ki je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih, je izzval številne zabavne reakcije. "Predstavljaj si, da komaj pobegneš pred plenilcem, le zato, da te nazaj v morje vrže britanski garažni zvezdnik in te vseeno pojedo," je zapisal eden od spletnih uporabnikov.

