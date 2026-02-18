Ponesrečeno dobro delo britanskega zvezdnika

Britanski pevec Craig David, ki je konec 90ih zaslovel z uspešnicama Walking Away in 7 Days, trenutno dopustuje na Maldivih, kjer je posnel pripetljaj s tropsko ribo. Zaradi zdaj že viralnega videa, ki si ga je ogledalo skoraj 4 milijone ljudi, so mu spletni komentatorji nadeli vzdevek Craig David Attenborough, po slovitem britanskem naravoslovcu Davidu Attenboroughu.
44-letni zvezdnik je na pomolu našel letečo tropsko ribo, ki je obtičala na suhem. "Dajmo, zdrži še malo," je dejal pevec, nato pa jo hitro vrgel nazaj v ocean. Takrat pa se je zgodil nepričakovan preobrat srečne zgodbe, samo trenutek pozneje se je namreč iz globine prikazala večja riba in manjšo - pohrustala. "Ojej," je vse, kar je še izdavil slavni pevec.
Posnetek, ki je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih, je izzval številne zabavne reakcije. "Predstavljaj si, da komaj pobegneš pred plenilcem, le zato, da te nazaj v morje vrže britanski garažni zvezdnik in te vseeno pojedo," je zapisal eden od spletnih uporabnikov.
Kljub nesrečnem razpletu pa pevec na dopustu očitno uživa. S svojimi sledilci je delil posnetke, na katerih v morju prepeva svoje uspešnice, kot so Insomnia in Rise & Fall. V enem od videov je spregovoril tudi o osebni rasti in priznal, da je bil nekoč zelo obremenjen s svojim videzom in čutil pritisk, da mora nenehno ustvarjati sliko popolnosti. "Danes sem bolj miren. Živim mehkješe, manj stresno življenje – in prav v tem je prava lepota," je povedal.
