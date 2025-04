Ponoreli Justin Bieber nad paparace: Poberite se

Justin Bieber se je skozi leta večkrat sporekel s paparaci. Slednji so ga zmotili tudi pred dnevi, ko so ga ujeli v eni izmed kavarn. Pevec jih je obtožil, da so pohlepneži, ki si želijo zgolj denar. "Poberi se od tod, brat. Denar, to je vse, kar hočeš. Ni ti mar za človeška bitja," je med drugim zabrusil enemu od njih, ko jih je odganjal stran od sebe.