Meghan Markle je bila že vse od prihoda na britanski kraljevi dvor tarča rumenih medijev, eden največjih krivcev za to pa je kar njen oče Thomas Markle, ki je medijem razkrival podrobnosti iz življenja nekdanje hollywoodske igralke. Podobna zgodba je bila tudi z njeno polsestro Samantho Markle, ki je nanjo kar nekaj časa stresala svoj gnev. Oktobra 2018 je celo pripotovala v London, kajti želela se je srečati s slavno polsestro in njeno družino, a ostala pred zaprtimi vrati.

Kot smo že poročali, se je Meghan zdaj razveselila nove vloge v življenju, postala je mamica fantku, čigar ime je še skrito pred javnostjo. Seveda so ji vsi hiteli čestitati, vse od kraljeve družine, do politikov in oboževalcev.

Čestital pa ji je tudi njen oče: "Vesel sem, da sta mamica in otrok dobro. Ponosen sem, da se je moj novi vnuk rodil v britansko kraljevo družino, in prepričan sem, da bo odrasel v osebo, ki bo lahko služila kroni in britanskemu ljudstvu z milino, dostojanstvom in častjo," so zapisali ameriški mediji. 74-letni Thomas, ki ima tako zdaj že šest vnukov, je še dodal, da mu želi zdravja in veselja: "Bog naj blagoslovi otroka, želim mu zdravja in veselja, čestitam tudi svoji hčerki, vojvodinji Meghan, in princu Harryju ... Bog obvaruj kraljico." Seveda so so hitro pojavila vprašanja, ali bo Thomas sploh kdaj spoznal svojega najmlajšega vnuka.

Seveda pa je vnuka že spoznala mati vojvodinje Sussekške Doria Ragland. V London je pripotovala aprila in iz palače so že javili, da je Doria navdušena nad vnukom ter da je ves čas ob novopečeni mamici.

