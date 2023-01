Ponosna babica Sharon Osbourne spregovorila o imenu vnuka

70-letna Sharon Osbourne je pred kratkim gostovala v eni od britanskih televizijskih oddaj in v njej razkrila ime svojega vnuka. Čeprav njena hči Kelly rojstva sinčka Sydneyja ni obešala na velik zvon, niti ni želela razkriti imena svojega otroka, je ponosna babica brez zadržkov spregovorila o svojem vnuku in hčeri. Obenem je tudi povedala, da je zelo ponosna, da Kelly svojega otroka ne izpostavlja javnosti in da se oba počutita odlično.

V družini Osbourne se očitno niso natačno dogovorili, katere družinske informacije bodo delili z javnostjo in katere ne. Sharon Osbourne je namreč pred kratkim gostovala v britanski televizijski oddaji The Talk Tuesday, kjer je brez zadržkov razkrila ime svojega vnuka. icon-expand Sharon Osbourne je razkrila ime svojega vnuka. FOTO: Profimedia "Sydney," je razneženo dejala ponosna babica in tako razkrila ime, ki ga je njena hči Kelly Osbourne tako skrbno čuvala pred javnostjo. "Odlično sta. Zelo sem ponosna, da svojega otroka ne izpostavlja javnosti," je obenem še dodala 70-letnica. icon-expand Odziv Kelly Osbourne na Instagramu FOTO: Instagram story Očitno pa mamino razkritje Kelly ni bilo prav nič všeč, saj je v svoji zgodbi na Instagramu nedavno objavila zapis, v katerem zatrjuje, da svojega otroka ne bo delila z javnostjo. "Nisem pripravljena, da ga delim s svetom. Nihče nima pravice deliti informacije o mojem otroku razen mene," je objavila. PREBERI ŠE Kelly Osbourne pričakuje prvega otroka To namreč ni prvič, da je eden od Kellyjinih staršev delil podrobnosti iz njenega zasebnega življenja. Čeprav se je slavna hči sama odločila razkriti svojo nosečnost z objavo na Instagramu, je spol otroka razkril njen oče Ozzy Osbourne v enem od intervjujev. "Moj oče je vsem povedal. Poiščite enega od njegovih intervjujev, pa boste našli vse odgovore," je takrat svoje razočaranje ob ohranjanju družinskih skrivnosti za revijo People izrazila Kelly. PREBERI ŠE Kelly Osbourne razkrila, da pričakuje fantka 37-letnica je sina rodila lani novembra, a je novico zadržala zase. Oče otroka je glasbenik skupine Slipknot Sid Wilson. Londončanka je sicer ob razkritju nosečnosti z revijo People iskreno spregovorila o tem, da so ji v tretjem trimesečju diagnosticirali nosečniško sladkorno bolezen.