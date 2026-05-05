Ponosna mama Heidi Klum: prvorojenka dopolnila 22 let

Heidi Klum cveti od ponosa. Njena prvorojenka Leni je namreč dopolnila 22 let. Ponosna mama se je hčerki, ki se prav tako ukvarja z manekenstvom, poklonila s čestitko, ki jo je objavila na družbenih omrežjih in s fotografijami navdušila svoje sledilce, ki so komentarje preplavili z voščili.

"Vse najboljše za rojstni dan, Leni. Moja prvorojenka. Pred 22 leti si prišla na ta svet. Tako zelo sem ponosna nate, Leni, in rada te imam z vsem svojim srcem," je fotografijam s svojo hčerko pripisala manekenka.

Heidi ima Leni in še njene tri mlajše sorojence, 20-letnega Henryja, 19-letnega Johana in 16-letno Lou z bivšim možem Sealom. Zvezdnica in 63-letni glasbenik sta se razšla že pred leti, januarja 2012 sta namreč oznanila ločitev, ki je bila dokončno potrjena več kot dve leti pozneje.