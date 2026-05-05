Ponosna mama Heidi Klum: prvorojenka dopolnila 22 let

Heidi Klum cveti od ponosa. Njena prvorojenka Leni je namreč dopolnila 22 let. Ponosna mama se je hčerki, ki se prav tako ukvarja z manekenstvom, poklonila s čestitko, ki jo je objavila na družbenih omrežjih in s fotografijami navdušila svoje sledilce, ki so komentarje preplavili z voščili.
"Vse najboljše za rojstni dan, Leni. Moja prvorojenka. Pred 22 leti si prišla na ta svet. Tako zelo sem ponosna nate, Leni, in rada te imam z vsem svojim srcem," je fotografijam s svojo hčerko pripisala manekenka.
Heidi ima Leni in še njene tri mlajše sorojence, 20-letnega Henryja, 19-letnega Johana in 16-letno Lou z bivšim možem Sealom. Zvezdnica in 63-letni glasbenik sta se razšla že pred leti, januarja 2012 sta namreč oznanila ločitev, ki je bila dokončno potrjena več kot dve leti pozneje.
Zvezdnica je bila pred tem pet let poročena s stilistom Ricom Pipinom, sedaj pa že od leta 2019 uživa sadove zakonskega življenja s kitaristom Tomom Kaulitzom.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.