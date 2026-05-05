Tuja scena

Ponosna mama Heidi Klum: prvorojenka dopolnila 22 let

Los Angeles, 05. 05. 2026 09.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Heidi Klum in Leni

Nemška supermanekenka Heidi Klum je na družbenih omrežjih javno čestitala svoji prvorojenki Leni ob njenem 22. rojstnem dnevu. V ganljivem zapisu je poudarila svoj neizmeren ponos ter ljubezen do hčerke, ki uspešno stopa po njenih stopinjah.

Heidi Klum cveti od ponosa. Njena prvorojenka Leni je namreč dopolnila 22 let. Ponosna mama se je hčerki, ki se prav tako ukvarja z manekenstvom, poklonila s čestitko, ki jo je objavila na družbenih omrežjih in s fotografijami navdušila svoje sledilce, ki so komentarje preplavili z voščili.

"Vse najboljše za rojstni dan, Leni. Moja prvorojenka. Pred 22 leti si prišla na ta svet. Tako zelo sem ponosna nate, Leni, in rada te imam z vsem svojim srcem," je fotografijam s svojo hčerko pripisala manekenka.

Heidi ima Leni in še njene tri mlajše sorojence, 20-letnega Henryja, 19-letnega Johana in 16-letno Lou z bivšim možem Sealom. Zvezdnica in 63-letni glasbenik sta se razšla že pred leti, januarja 2012 sta namreč oznanila ločitev, ki je bila dokončno potrjena več kot dve leti pozneje.

Heidi Klum in Tom Kaulitz
Heidi Klum in Tom Kaulitz
FOTO: Profimedia

Zvezdnica je bila pred tem pet let poročena s stilistom Ricom Pipinom, sedaj pa že od leta 2019 uživa sadove zakonskega življenja s kitaristom Tomom Kaulitzom.

Heidi Klum Leni Klum manekenka otroci rojstni dan

Mlada zvezdnica kot zrcalna podoba slavne mame
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Priznani frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Dnevni horoskop: Ovni prevzemajo pobudo, biki so občutljivi
Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Pogodba z otroki: Ali je uradni dogovor rešitev za sobivanje?
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala
Ali je kava res škodljiva?
Šest moških je trdilo, da so očetje njene hčerke
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Pozabite na suhega piščanca: ta trik spremeni vse
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Kmetija
Naključni morilec
Delovna akcija
FNC 30
