'Ponosna na Hrvaško, vsaj pošteno smo igrali'

"Ponosna sem na Hrvaško, vsaj pošteno smo igrali in zadeli gol," je Ivana Knoll zapisala na družbenem omrežju Instagram in s sledilci delila svojo poslednjo drzno hrvaško navijaško opravo na letošnjem mundialu.

Viralna navijačica, sicer manekenka in vplivnica, je v Instagram zgodbi skritizirala norveškega sodnika, ki je po njenem mnenju nepravično razveljavil drugi zadetek Hrvatov. "To je tako žalostno. Norveški sodnik, svoje delo si tako slabo opravil!"

Kljub slabi volji tik po koncu obračuna, je Ivana Knoll na letošnjem mundialu uživala, njena prisotnost pa je bila zopet viralna po spletu. Spomnimo, Knoll je prepoznavnost po vsem svetu prvič dobila na svetovnem prvenstvu v nogometu leta 2022 v Katarju, ko je s svojim navijanjem pritegnila pozornost na družbenih omrežjih.