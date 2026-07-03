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Tuja scena

'Ponosna na Hrvaško, vsaj pošteno smo igrali'

Toronto, 03. 07. 2026 07.57 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
E.M.
Ivana Knoll

Hrvaška se je s porazom proti favorizirani Portugalski poslovila od letošnjega svetovnega prvenstva. Na tribunah v Torontu je do zadnjega sodnikovega žvižga za svojo domovino pesti držala tudi viralna navijačica Ivana Knoll, ki se je po koncu obračuna oglasila na Instagramu in pohvalila hrvaško reprezentanco.

"Ponosna sem na Hrvaško, vsaj pošteno smo igrali in zadeli gol," je Ivana Knoll zapisala na družbenem omrežju Instagram in s sledilci delila svojo poslednjo drzno hrvaško navijaško opravo na letošnjem mundialu. 

Ivana Knoll
Ivana Knoll
FOTO: Profimedia

Viralna navijačica, sicer manekenka in vplivnica, je v Instagram zgodbi skritizirala norveškega sodnika, ki je po njenem mnenju nepravično razveljavil drugi zadetek Hrvatov. "To je tako žalostno. Norveški sodnik, svoje delo si tako slabo opravil!"

Kljub slabi volji tik po koncu obračuna, je Ivana Knoll na letošnjem mundialu uživala, njena prisotnost pa je bila zopet viralna po spletu. Spomnimo, Knoll je prepoznavnost po vsem svetu prvič dobila na svetovnem prvenstvu v nogometu leta 2022 v Katarju, ko je s svojim navijanjem pritegnila pozornost na družbenih omrežjih.

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KOMENTARJI8

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ricinus
03. 07. 2026 09.04
Moj šnavcer je pa zalajal, da je sodnik odsodil pravilno, ker je bil očiten ofsajd.
Odgovori
0 0
MiLjBo
03. 07. 2026 08.59
Boga punca...za koga bo pa zdaj navijala?
Odgovori
+1
1 0
August Landmesser
03. 07. 2026 08.52
ona je že zmagala...že prejšnjič ..
Odgovori
-1
0 1
kokicas
03. 07. 2026 08.51
Tole gledat je groza, kako umetna in antipatična
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
03. 07. 2026 08.34
In tudi pošteno izgubili
Odgovori
+4
4 0
hapiness
03. 07. 2026 08.26
groza
Odgovori
+1
2 1
Misija1
03. 07. 2026 08.15
Res je antipatična in cela umetna s temi žnabli in dekoltejem. Ampak ja, nekaterim so to sanjske dekline :)
Odgovori
+2
4 2
dededetox
03. 07. 2026 08.12
Kockasta kravata je predolga!!!
Odgovori
+2
3 1
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