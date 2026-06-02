Ponosni oče Goran Ivanišević: sin Emanuel mi je zelo podoben

Legendarni hrvaški tenisač in zmagovalec prestižnega Wimbledona iz leta 2001 je tokrat pokazal svojo nežnejšo stran, ko je na Instagramu delil trenutek očetovskega ponosa ob sinovi maturi. "Maturant" je ponosno zapisal ob njuno skupno fotografijo, ki je na družbenih omrežjih sprožila številne pozitivne odzive.

Mlademu tenisaču, ki se zdaj pripravlja na selitev v ZDA, kjer bo na priznani univerzi Wake Forest združeval študij in vrhunski tenis, so v komentarjih številni čestitali za uspeh, obenem pa so se pojavila tudi številna sporočila o neverjetni podobnosti med očetom in sinom. Številni komentarji so bili usmerjeni tudi k njegovi materi, nekdanji manekenki Tatjani Dragović, ki je z Goranom ohranila spoštljiv odnos kljub ločitvi. Sledilci so poudarjali, da je sin podedoval najboljše lastnosti obeh staršev, nekateri pa so celo šaljivo pripomnili, da bi moral Emanuel slediti očetovim stopinjam ne le po videzu, temveč tudi na teniškem igrišču.