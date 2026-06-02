Tuja scena

Ponosni oče Goran Ivanišević: sin Emanuel mi je zelo podoben

Beograd, 02. 06. 2026 07.55 pred 59 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
goran ivanišević

V družini Gorana Ivaniševića praznujejo poseben dogodek – Emanuel Ivanišević je zaključil srednjo šolo. Sin slavnega tenisača se zdaj pripravlja tudi na selitev v ZDA, kjer bo na priznani univerzi Wake Forest združeval študij in vrhunski tenis. Ob tem posebnem trenutku je ponosni oče na družbenih omrežjih delil njuno skupno fotografijo, sledilce pa je navdušila izjemna podobnost med očetom in sinom.

V življenju Gorana Ivaniševića so športni uspehi stalnica, vendar je nedavno na družbenih omrežjih proslavil mejnik, ki nima nobene zveze z igriščem. Njegov sin Emanuel Ivanišević je namreč dopolnil osemnajst let in uspešno zaključil srednješolsko izobraževanje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Legendarni hrvaški tenisač in zmagovalec prestižnega Wimbledona iz leta 2001 je tokrat pokazal svojo nežnejšo stran, ko je na Instagramu delil trenutek očetovskega ponosa ob sinovi maturi. "Maturant" je ponosno zapisal ob njuno skupno fotografijo, ki je na družbenih omrežjih sprožila številne pozitivne odzive.

Mlademu tenisaču, ki se zdaj pripravlja na selitev v ZDA, kjer bo na priznani univerzi Wake Forest združeval študij in vrhunski tenis, so v komentarjih številni čestitali za uspeh, obenem pa so se pojavila tudi številna sporočila o neverjetni podobnosti med očetom in sinom. Številni komentarji so bili usmerjeni tudi k njegovi materi, nekdanji manekenki Tatjani Dragović, ki je z Goranom ohranila spoštljiv odnos kljub ločitvi. Sledilci so poudarjali, da je sin podedoval najboljše lastnosti obeh staršev, nekateri pa so celo šaljivo pripomnili, da bi moral Emanuel slediti očetovim stopinjam ne le po videzu, temveč tudi na teniškem igrišču.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekdanja zakonca imata poleg Emanuela še 23-letno hčerko Amber Marijo, Goran pa ima s sedanjo ženo še enega otroka. Z nekdanjo radijsko in televizijsko voditeljico Nives Ivanišević ima sedemletnega sina Oliverja. Slavni teniški zvezdnik velikokrat objavlja fotografije, na katerih rad pokaže tudi delček svojega zasebnega življenja.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
KOMENTARJI

SLOVENSKI CHATGPT
02. 06. 2026 08.54
Ne bluzi. Bolj je podoben sosedu… 🤣
