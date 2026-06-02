Ponosni oče Goran Ivanišević: sin Emanuel mi je zelo podoben

V življenju Gorana Ivaniševića so športni uspehi stalnica, vendar je nedavno na družbenih omrežjih proslavil mejnik, ki nima nobene zveze z igriščem. Njegov sin Emanuel Ivanišević je namreč dopolnil osemnajst let in uspešno zaključil srednješolsko izobraževanje.
Legendarni hrvaški tenisač in zmagovalec prestižnega Wimbledona iz leta 2001 je tokrat pokazal svojo nežnejšo stran, ko je na Instagramu delil trenutek očetovskega ponosa ob sinovi maturi. "Maturant" je ponosno zapisal ob njuno skupno fotografijo, ki je na družbenih omrežjih sprožila številne pozitivne odzive.
Mlademu tenisaču, ki se zdaj pripravlja na selitev v ZDA, kjer bo na priznani univerzi Wake Forest združeval študij in vrhunski tenis, so v komentarjih številni čestitali za uspeh, obenem pa so se pojavila tudi številna sporočila o neverjetni podobnosti med očetom in sinom. Številni komentarji so bili usmerjeni tudi k njegovi materi, nekdanji manekenki Tatjani Dragović, ki je z Goranom ohranila spoštljiv odnos kljub ločitvi. Sledilci so poudarjali, da je sin podedoval najboljše lastnosti obeh staršev, nekateri pa so celo šaljivo pripomnili, da bi moral Emanuel slediti očetovim stopinjam ne le po videzu, temveč tudi na teniškem igrišču.
Nekdanja zakonca imata poleg Emanuela še 23-letno hčerko Amber Marijo, Goran pa ima s sedanjo ženo še enega otroka. Z nekdanjo radijsko in televizijsko voditeljico Nives Ivanišević ima sedemletnega sina Oliverja. Slavni teniški zvezdnik velikokrat objavlja fotografije, na katerih rad pokaže tudi delček svojega zasebnega življenja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.