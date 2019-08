Ponosni Ricky Martin delil prvo fotografijo hčerke Lucie

"Ponosna in vesela sva, da sva postala starša majhni in navihani Lucii Martin-Yosef,"je napisal 47-letni pevec ob njenem rojstvu . "Preživljamo zelo lep čas in komaj čakava, da deklica zraste. Vsi, tudi dvojčka, imamo izredno radi našo Lucio," je povedal priljubljeni Portoričan.

Ricky Martin, ki je zaslovel z uspešnicami, kot sta Livin' la Vida Loca in She Bangs, je leta 2008 postal oče dvojčkov Mattea in Valetina, ki ju je rodila nadomestna mati. Že takrat je pod vprašanje postavil svojo spolno usmerjenost in priznal, da njegovo srce lahko pripada ženski ali moškemu. Tako se je s svojim partnerjem Jwanom poročil leta 2017 in že takoj sta namigovala na to, da si želita skupnega otroka. Zakonca sta se sicer leta 2016 spoznala na Instagramu.