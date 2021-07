Ponovna združitev prijateljev iz priljubljene serije Laguna Beach

Resničnostna serija, ki je oboževalce na televizijskih ekranih razveseljevala med letoma 2004 in 2006 ter ustvarila številne zvezdnike, je poskrbela za trdna prijateljstva. Glavni akterji so se pred kratkim znova sestali, vesele trenutke pa delili na družbenih omrežjih.

Resničnostna serija Laguna Beach je na ekranih MTV-ja kraljevala le tri sezone in ostala eden bolj priljubljenih izdelkov v tovrstnem formatu. Oboževalci so se tako razveselili vnovičnega snidenja prijateljev, ki so popestrili TV-dogajanje med letoma 2004 in 2006. Član zasedbe Dieter Schmitz je pred dnevi objavil fotografijo, na kateri je mogoče opaziti tudi nekoč zelo razpoznavne akterje: Lauren Conrad, Stephena Collettija, Treya Phillipsa in Loren Polster.

Ob črno-beli sliki, ki jo je delil s sledilci, je zapisal: "Obožujem te ljudi." Enako je storil tudi Phillips, ki je ponosno pokazal dve skupinski fotki in dodal: "Kakšne sanje! Zabava na plaži in zabava v hiši, nič ni boljšega kot ponovna družitev dobrih ljudi."

Oboževalci so opazili, da na sliki manjkata dve pomembni članici nepozabne ekipe. Kristin Cavallari in Lo Bosworth sta tokrat imeli drugačne načrte. To je prvič, odkar se je ekipa zbrala po virtualnem snidenju oktobra 2020, ko so nagovarjali mlado populacijo, naj se udeleži predsedniških volitev. Takrat so se vrstnikom pridružili tudi Talan Torriero, Christina Sinclair in Morgan Smith.

Tri sezone serije Laguna Beach so h koncu prišle v letu 2006, ko je zasedba dokončala šolanje na srednji šoli in se kasneje stekla v sestrske serije, kot je tudi priljubljena The Hills, ki je Lauren Conrad izstrelila med hollywoodske zvezdnike.