Ponovna združitev skupine Pussycat Dolls? Nicole: Nikoli ne reci nikoli

Pussycat Dolls veljajo za eno najuspešnejših ženskih glasbenih skupin v zgodovini. Po dveh desetletjih so njihove skladbe še vedno zelo priljubljene. Skupina, ki je uradno začela delovati leta 2003, je leta 2010 prvič razpadla. Dekleta so se kasneje, leta 2019, ponovno združila in imela velike načrte, ki pa jih je prekrižala pandemija covida-19.