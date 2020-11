Ponovni dokaz ljubezni: Dominic West z ženo ohranja kondicijo

Dominic West in njegova žena Catherine sta le nekaj dni po objavi fotografij igralca in mlade Lily James javnost skušala pomiriti, da sta še vedno poročena in da med njima ni težav. A kot pišejo britanski mediji, si zakonca očitno še vedno na vse pretege želita, da bi jima mediji (in tudi igralčevi oboževalci) verjeli.

Tokrat sta se Dominic in Catherine odpravila na tek ter se razigrano lovila, piše britanski tabloid The Sunv članku z naslovom, ki nakazuje, da očitno ne verjamejo v njuno idilo. Naslov članka se namreč glasi 'Dominic West z ženo Catherine spet pripravil še eno predstavo za javnost'. The Sun piše tudi, da naj bi Catherine pred dnevi prijateljicam povedala, da naj bi bil zakon 'praktično končan'.

Tuji mediji poročajo tudi, da naj bi Dominic ženi priznal, da do Lily James goji čustva in da mu je zelo žal, da je za njuno prijateljevanje izvedela prek medijev. Kot pravi neimenovani viri, naj bi bila Catherine odločena, da je zakon končan in da Dominic pri njej nima več možnosti za obnovitev zaupanja.

Novinarji The Suna so za mnenje o njuni telesni govorici vprašali tudi strokovnjaka Judija Jamesa, ki je ob pogledu na fotografije takoj opazil, da 49-letnica ni primerno oblečena za športno aktivnost in da se zdi, da je vse skupaj zaigrano. "Njen nasmeh deluje žalosten. Če bi bil nasmeh iskren, bi imela okoli oči več nabranih gubic."