Ponovno očka: Nick Cannon in Alyssa Scott dobila deklico.

Družina Cannon se veča in veča. Komedijant in televizijski voditelj Nick Cannon je namreč zopet postal očka, skupaj z Alysso Scott je pozdravil hčerko Halo Marie Cannon . Deklica je na svet prijokala 19. decembra, le leto po tem, ko je po težki bolezni umrl njun sin Zen . Novico o prihodu male Halo je na Instagramu sporočila Alyssa.

"Naša življenja so za vedno spremenjena. Zen je prisoten v vsakem vzdihu, ki ga naredim, in vem, da je bil njegov duh z nama prisoten tudi tisto jutro," je zapisala čustvena Alyssa in dodala, da jo pokojni sin vsak dan spremlja iz nebes. V nadaljevanju je razkrila, da se spomni trenutka, ko je ob rojstvu hčerke slišala Cannonov glas, ki je vsem v sobi naznanil, da je deklica. "Za vedno si bom zapomnila njen jok in občutek njenega srčnega utripa na moji koži."

Nick ima z Bre Tiesi 5-mesečnega sina Legendaryja, z Lanisho Cole pa trimesečno hčerko Onyx. Z Brittany Bell si delita skrbništvo 5-letnega sina Goldna, 1-letne hčerke Powerful in enomesečnega Risa. Pred enim mesecem se je razveselil še hčerkice Beautiful, ki jo ima z Abby De La Rosa, s katero sta starša še enoletnima dvojčkoma Zionu in Zillionu. Prvič pa je postal oče leta 2011, ko sta se jima s takratno ženo, pevko Mariah Carey, rodila dvojčka Moroccan in Monroe.