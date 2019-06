Po vročih prizorih s Shawnom Mendesom ponovno samska

22-letna glasbenica Camila Cabello je s kantavtorjem Shawnom Mendesom združila moči v svojem novem videospotu z naslovom Senorita, v katerem ne manjka intimnih in vročih prizorov.

Le nekaj dni zatem, ko je videospot pristal na spletni platformiYouTube, je Camila ponovno pristala v klubu samskih. Po poročanju tujih medijev se je namreč po 18 mesecih razmerja razšla s partnerjem Matthewom Husseyjem. Ob novici so se številni le spogledali, saj se je v javnosti že pred časom namigovalo, da se med 22-letno glasbenico in Mendesom plete več kot le golo prijateljstvo – prizori iz videospota pa so omenjene govorice le še podžgali.