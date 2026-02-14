Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Ponovno se bodo združile kultne The Pussycat Dolls

London, 14. 02. 2026 14.48 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
pussycat dolls

Oboževalci so navdušeni, kultne The Pussycat Dolls se bodo ponovno združile. Zvezdnice so potrdile, da se bodo še letos odpravile na svetovno turnejo, obenem pa razkrile, da bodo od prvotne zasedbe ostale samo tri. Skupaj bodo znova nastopale Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt in Ashley Roberts, Carmit Bachar, Jessica Sutta in Melody Thornton pa so svoje glasbene posle z omenjeno skupino zaključile.

Ena najuspešnejših dekliških skupin zgodovine The Pussycat Dolls se vrača! Novica, da se bodo ikonične zvezdnice znova združile, že navdušuje oboževalce. Po mesecih ugibanj in namigovanj, je zdaj jasno, da bodo Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt in Ashley Roberts znova stale skupaj na odru.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po poročanju revije The Sun, so pevke združitev potrdile v okviru svetovne turneje, na katero se bodo odpravile še letos. A zvesti oboževalci niso spregledali dejstva, da se na glasbene odre vračajo samo tri od šestih članic skupine. Carmit Bachar, Jessica Sutta in Melody Thornton se tokrat namreč ne bodo pridružile projektu.

The Pussycat Dolls
The Pussycat Dolls
FOTO: Profimedia

Priljubljena skupina, ki je pred več kot dvema desetletjema zaslovela s pesmijo Don't Cha, se je nameravala združiti že za svetovno turnejo leta 2020, a so jo tik pred začetkom odpovedale. Skupina je v času svojega delovanja nanizala številne uspešnice, med katerimi so tudi Stickwitu, Beep, Buttons, When I Grow Up in Jai Ho. Skupina je razpadla leta 2010, saj je med dekleti prihajalo do nesoglasij. Prav spori so bili krivi tudi za to, da so nazadnje odpovedale prvo načrtovano združitev, a naj bi lani končno dosegle izvensodno poravnavo.

Kultne The Pussycat Dolls so pred več kot dvema desetletjema osvojile glasbeni svet z megahitom Don't Cha.

Čeprav se je že večkrat govorilo o združitvi, naj bi šlo zdaj zares. Vir blizu skupine je dejal: "Nicole in dekleta so se več mesecev pogovarjale o ponovni združitvi The Pussycat Dolls. Covid je uničil prvotni načrt, nato pa so nesoglasja v zakulisju povzročila, da je vse propadlo. Toda Nicole, Ashley in Kimberly so trdna enota in so pripravljene. Nedavno naj bi se sestale v Londonu, da bi dogovorile zadnje podrobnosti in nazdravile dogovoru za turnejo, ki naj bi bila objavljena v prihodnjih tednih. Zdi se, da je popoln čas." Dekleta naj bi že decembra lani podpisale pogodbo z agencijo CAA, ki bo imela pomembno vlogo pri usmerjanju in logistiki tega obsežnega povratka.

Preberi še Ponovna združitev skupine Pussycat Dolls? Nicole: Nikoli ne reci nikoli
Razlagalnik

The Pussycat Dolls so bile ameriška dekliška glasbena skupina, ustanovljena v Los Angelesu leta 2003. Znane so postale po svojem mešanju popa, R&B-ja in plesne glasbe, skupaj z izrazito vizualno podobo, ki je vključevala elemente burleske in pin-up stila. Njihov največji hit je pesem 'Don't Cha' iz leta 2005, ki je dosegla vrh lestvic po vsem svetu. Skupina je bila znana po dinamičnih nastopih in privlačni koreografiji.

Burleska je oblika zabave, ki združuje satirično komedijo, ples in glasbo. Pogosto vključuje elemente, kot so striptiz, vendar je poudarek bolj na igrivosti, provokativnosti in gledališkosti kot na goloti sami. The Pussycat Dolls so v svoje nastope in videospote vključevale elemente burleske, da bi poudarile svojo ženstvenost, zapeljivost in drzen, uporniški imidž, ki je bil ključen za njihovo prepoznavnost in privlačnost.

Prvotno načrtovana svetovna turneja The Pussycat Dolls za leto 2020 bi pomenila prvo večje združenje skupine po njenem razpadu leta 2010. Namen turneje je bil obuditi njihovo glasbeno zapuščino in ponovno združiti oboževalce z njihovimi največjimi uspešnicami. Turneja je bila sicer odpovedana zaradi pandemije COVID-19, kar je preprečilo prvotno načrtovano vrnitev v polni zasedbi.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Pussycat Dolls Nicole Scherzinger svetovna turneja glasbeni povratek pop glasba girl group zabavna industrija

Allison Holker tri leta po tragični izgubi moža znova zaročena

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
zadovoljna
Portal
Pamela Anderson presenetila z novo frizuro
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Tri živila, ki lahko spodbudijo prebavo in pomagajo pri kroničnem zaprtju
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
cekin
Portal
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Koliko kalorij ima en krof?
Koliko kalorij ima en krof?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
voyo
Portal
Francoski poljub
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534