Ponovno se bodo združile kultne The Pussycat Dolls

Ena najuspešnejših dekliških skupin zgodovine The Pussycat Dolls se vrača! Novica, da se bodo ikonične zvezdnice znova združile, že navdušuje oboževalce. Po mesecih ugibanj in namigovanj, je zdaj jasno, da bodo Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt in Ashley Roberts znova stale skupaj na odru.

Po poročanju revije The Sun, so pevke združitev potrdile v okviru svetovne turneje, na katero se bodo odpravile še letos. A zvesti oboževalci niso spregledali dejstva, da se na glasbene odre vračajo samo tri od šestih članic skupine. Carmit Bachar, Jessica Sutta in Melody Thornton se tokrat namreč ne bodo pridružile projektu.

Priljubljena skupina, ki je pred več kot dvema desetletjema zaslovela s pesmijo Don't Cha, se je nameravala združiti že za svetovno turnejo leta 2020, a so jo tik pred začetkom odpovedale. Skupina je v času svojega delovanja nanizala številne uspešnice, med katerimi so tudi Stickwitu, Beep, Buttons, When I Grow Up in Jai Ho. Skupina je razpadla leta 2010, saj je med dekleti prihajalo do nesoglasij. Prav spori so bili krivi tudi za to, da so nazadnje odpovedale prvo načrtovano združitev, a naj bi lani končno dosegle izvensodno poravnavo.

Čeprav se je že večkrat govorilo o združitvi, naj bi šlo zdaj zares. Vir blizu skupine je dejal: "Nicole in dekleta so se več mesecev pogovarjale o ponovni združitvi The Pussycat Dolls. Covid je uničil prvotni načrt, nato pa so nesoglasja v zakulisju povzročila, da je vse propadlo. Toda Nicole, Ashley in Kimberly so trdna enota in so pripravljene. Nedavno naj bi se sestale v Londonu, da bi dogovorile zadnje podrobnosti in nazdravile dogovoru za turnejo, ki naj bi bila objavljena v prihodnjih tednih. Zdi se, da je popoln čas." Dekleta naj bi že decembra lani podpisale pogodbo z agencijo CAA, ki bo imela pomembno vlogo pri usmerjanju in logistiki tega obsežnega povratka.