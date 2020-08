Ponudba Francisa Forda Coppole: Ob nakupu vina še podpisan scenarij

Legendarni oskarjevec sedaj vsem ljubiteljem vina in filma predstavlja ponudbo, ki se marsikomu zdi zelo mamljiva. Režiser filmov Boter namreč želi vsakemu oboževalcu filma ter dobrega vina ob nakupu njegovih vinskih produktov v vrednosti več kot 680 evrov podariti tudi podpisan izvod filmskega scenarija. Gre za celovečerec iz leta 1974 z naslovom The Conversation (Prisluškovanje), v katerem so zaigrali Gene Hackman, Teri Garr, Harisson Ford in Robert Duvall. Film je prejel kar tri nominacije za nagrado oskar - za najboljši scenarij, zvok ter v kategoriji za najboljši film.

Obljubil je tudi, da bo z vsakim kupcem poklepetal preko aplikacije Zoom in jim tako zagotovil dodatne informacije, ponudil pa jim bo še povezavo do filma, scenarij katerega bodo ob nakupu prejeli. Francis Ford Coppola si bo tako krajšal čas, medtem ko se v dolini Napa zaradi situacije s koronavirusom nahaja s še štiriindvajsetimi člani svoje družine.