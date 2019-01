Pop divi Mariah Carey ne bo treba več na sodišče

Pevka Mariah Carey in Stella Bulochnikov sta bili več let nerazdružljivi. Stella je bila njena menedžerka ter njena najboljša prijateljica. A nekje se je zalomilo in Mariah jo je odpustila. "Spoznali sta, da je za obe najbolje, da končata poslovni odnos," so takrat zapisali v izjavi za javnost.

Nato pa je v medije prišla novica, da jo nekdanja menedžerka toži, ker naj bi zvezdnica kršila pogodbo. Stella je v tožbi zapisala, da ji pop diva dolguje denar – številka naj bi se vrtela v milijonih, poleg tega se je v času, ko je bila zaposlena pri njej, počutila kot tarča spolnega nadlegovanja, saj naj bi se zvezdnica pred njo sprehajala gola, v njeni prisotnosti pa naj bi celo počela stvari, ki so namigovale na spolnost, ter se predajala prepovedanim substancam.

Seveda so se oglasili tudi pevkini odvetniki, ki so njene napade označili za lažne ter dodali, da je bila Stella tista, ki je bila težavna: "Bilo je, kot da je živela pri Mariah ... Mariah je plesala, kot je Stella želela." Poleg tega naj bi bilo njeno delo neučinkovito. Ko se je pevka odločila, da se resno spopade z boleznijo (pred časom je priznala, da trpi za bipolarno motnjo), se je želela obdati le z ljudmi, ki jim zaupa, in med njimi ni bilo njene menedžerke.

Zdaj pa so tuji mediji zapisali, da sta se nekdanji prijateljici na sodišču le dogovorili: "Obe strani sta sporazumno prišli do dogovora," je medijem dejal menedžerkin odvetnik. Stella naj bi se strinjala, da bo prenehala z grdimi obtožbami, vsaka stran pa bo plačala stroške, ki so nastali zaradi tožbe. Kako pa je z denarjem – o tem nobena ne želi govoriti.