Animiran film Vrvež v glavi 2 navdušil v kinu

"Ja, moja kontrolna soba je zdaj verjetno že v teh letih, ko prestajam srednje obdobje in je verjetno že kar ena zapuščena računalniška mizica, s kakšnim ali dvema čustvoma," je v smehu dejal Jernej Kuntner, igralec in glas Reve.

"V moji glavi je mogoče kar malo podobno, kot pri Riley včasih. Seveda je veliko sreče notri, se pa včasih tudi pojavijo kakšna čustva, kakšna tesnoba, strah tako, da se mi zdi, da so zelo dobro opisali glavo najstnikov in da se lahko tudi najstniki zelo hitro najdemo v vlogi Riley," je rekla Vita Renko, glas Riley.

"Uživala sem v vlogi 'tesnobe', v studiu so mi rekli, da sem bila vedno Disneyjeva princeska, da mi mogoče ne bo to pasalo pa sem rekla, da če sem jaz kaj sem tesnoba, prej kot kakšna princeska. Za svojo glavo skrbim s športom in tudi s psihoterapijo drugače in to je ena stvar, ki bi jo moralo več ljudi se mi zdi prakticirati zato, da normalno funkcioniramo. To je nekaj takega, česar se ni treba sramovati," je dejala Tjaša Hrovat Steklasa, glasbenica in glas Tesnobe.

"Jaz sem mojim otrokom vedno govorila naj bodo ponosni, da čutijo lepe stvari in naj to kažejo. Danes je med mladim postal trend, da manj kažeš čustva in si zaradi tega bolj kul, jaz pa misim, da je to zelo nevarno," je povedala Tanja Đurić Ribič, igralka in glas Rileyine mame.