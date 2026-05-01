Tuja scena

Pop princesa se po aretaciji sooča s pravnimi težavami

Los Angeles, 01. 05. 2026 10.11 pred 34 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.M.
Britney Spears

Glasbeni zvezdnici Britney Spears po aretaciji zaradi vožnje pod vplivom alkohola in prepovedanih substanc grozi do 12 mesecev pogojne kazni in denarna globa. 44-letnico, ki se je po incidentu odločila za zdravljenje, so medtem prvič opazili v javnosti.

Kalifornijsko tožilstvo je zoper Britney Spears vložilo kazensko ovadbo. Spomnimo, pevko so v začetku marca aretirali zaradi vožnje pod vplivom alkohola in prepovedanih substanc. Princeso popa so policisti ustavili 4. marca na avtocesti v južni Kaliforniji, potem ko je svoj BMW vozila z neprilagojeno hitrostjo.

Britney Spears
Britney Spears
FOTO: AP

Sodna obravnava je predvidena za naslednji ponedeljek, zvezdnici pa se je zaradi "manjšega prekrška" ni treba osebno udeležiti. Tožilstvo je sporočilo, da takšna obtožba običajno ne pomeni zaporne kazni, če v incidentu ni prišlo do nesreče ali poškodbe in če ni bilo zgodovine podobnih kaznivih dejanj. Obtoženci običajno dobijo 12 mesecev pogojne kazni in morajo opraviti tečaj o posledicah vožnje pod vplivom alkohola ter plačati globe in pristojbine.

Preberi še Britney Spears 'prostovoljno' na rehabilitacijo

44-letnica se je po incidentu po poročanju tujih medijev prostovoljno odločila za zdravljenje odvisnosti, njeni predstavniki pa so dogodek označili za "popolnoma neopravičljiv". Njen predstavnik je za revijo People dejal: "Britney je naredila korake v pravo smer in spoštovala zakonodajo, upajmo, da bo to prvi korak k dolgo pričakovani spremembi, ki se mora zgoditi v njenem življenju. Upajmo, da bo v tem težkem času dobila pomoč in podporo, ki ju potrebuje. Njena sinova bosta preživljala čas z njo. Njeni bližnji bodo pripravili dolgo pričakovan načrt, ki ji bo pomagal doseči uspeh in dobro počutje."

britney spears tožba vožnja substance

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

krjola
01. 05. 2026 10.45
še zmer je vredna greha, pa rečte kar čte...
bibaleze
