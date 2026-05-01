Pop princesa se po aretaciji sooča s pravnimi težavami

Kalifornijsko tožilstvo je zoper Britney Spears vložilo kazensko ovadbo. Spomnimo, pevko so v začetku marca aretirali zaradi vožnje pod vplivom alkohola in prepovedanih substanc. Princeso popa so policisti ustavili 4. marca na avtocesti v južni Kaliforniji, potem ko je svoj BMW vozila z neprilagojeno hitrostjo.

Sodna obravnava je predvidena za naslednji ponedeljek, zvezdnici pa se je zaradi "manjšega prekrška" ni treba osebno udeležiti. Tožilstvo je sporočilo, da takšna obtožba običajno ne pomeni zaporne kazni, če v incidentu ni prišlo do nesreče ali poškodbe in če ni bilo zgodovine podobnih kaznivih dejanj. Obtoženci običajno dobijo 12 mesecev pogojne kazni in morajo opraviti tečaj o posledicah vožnje pod vplivom alkohola ter plačati globe in pristojbine.

44-letnica se je po incidentu po poročanju tujih medijev prostovoljno odločila za zdravljenje odvisnosti, njeni predstavniki pa so dogodek označili za "popolnoma neopravičljiv". Njen predstavnik je za revijo People dejal: "Britney je naredila korake v pravo smer in spoštovala zakonodajo, upajmo, da bo to prvi korak k dolgo pričakovani spremembi, ki se mora zgoditi v njenem življenju. Upajmo, da bo v tem težkem času dobila pomoč in podporo, ki ju potrebuje. Njena sinova bosta preživljala čas z njo. Njeni bližnji bodo pripravili dolgo pričakovan načrt, ki ji bo pomagal doseči uspeh in dobro počutje."