Poplava pri Beckhamovih, Victoria se norčuje iz Davidovega klobuka

Victoria in David Beckham sta imela v hiši poplavo.

Kadar ne kuhata ali šolata svojih otrok, si zakonca privoščita dolge sprehode po čudovitih poljih okrog svojega posestva. Nesreča nikoli ne počiva, in to je zdaj na lastni koži izkusila tudi družina Beckham, ki je imela manjši incident, ker je eden od družinskih članov očitno pozabil zapreti pipo.

Victoria in David Beckham v karanteni uživata s svojimi tremi otroki, Harper, Romeom in Cruzom. Njun najstarejši sin Brooklyn izolacijo preživlja s svojo izbranko Nicolo Peltz čez lužo v Los Angelesu.

"Nujno popravilo Desa O'Connorja med izolacijo. Kdo bi si mislil?! Vredno je imeti incident z manjšo poplavo zaradi prepolne kadi,"je Victoria zapisala v Instagramovi zgodbi. Na posnetku je Des rekel, da je prišel pomagat Davidu in Victorii in da bo s pomočjo razvlaževalcev osušil tla in preprogo, ter za konec dodal, da upa, da bo kmalu vse tako, kot mora biti.

Kot kaže, slavnima zakoncema incident ni pokvaril dneva, saj je 45-letni David na Instagramu delil dve fotografij s sprehoda, na kateri objema ženo Victorio. Na obeh fotografijah nosi tudi klobuk, iz katerega se je njegova izbranka malo ponorčevala.