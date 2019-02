Popoln celibat do poroke: 'Menim, da lahko seks povzroči veliko trpljenja'

Zakonca Justin Bieber in Hailey Baldwin sta v nedavnem intervjuju za revijo Vogue presenetila s priznanjem, da sta se do poroke vzdržala spolnih odnosov. Čeprav se za današnji čas to sliši nenavadno, trdita, da sta bila v popolnem celibatu in da je to najboljša odločitev, ki sta jo kdaj sprejela.

Zakonca Justin in Hailey Bieber sta pristala na naslovnici revije Vogue in za omenjeno revijo spregovorila o zakonskem življenju ter obenem razkrila nekaj intimnejših podrobnosti, ki do sedaj javnosti niso bile znane. Posebej sta presenetila s priznanjem, da sta do poroke živela v celibatu, torej brez prakticiranja spolnih odnosov.

24-letni Justin in njegova 22-letna soproga sta se spoznala leta 2009, bila nekaj časa v razmerju, kmalu zatem pa je bil slavni glasbenik znova v zvezi s svojo otroško ljubeznijo, Seleno Gomez. Ko sta se pred tremi leti s Hailey znova srečala, je Justina prešinila misel: ''O moj bog, ona je tista, ki sem jo v resnici ves čas iskal!'' Obenem je priznal, da se je spomnil vseh prijetnih trenutkov, ki sta jih s Hailey preživela v preteklosti in kako se je njegovo življenje takrat obrnilo na bolje. Lansko leto septembra sta se tako na skrivaj poročila na matičnem uradu v New Yorku in nato kupila hišo v Torontu.

Za celibat sta se odločila predvsem zaradi Justinovih verskih prepričanj, čeprav 24-letnik dodaja, da se nima za vernega človeka. Tovrstno kontradikcijo je za Vogue pojasnil z besedami: ''Verjamem v zgodbo o Jezusu ... Nisem pa zagovornik verskega elitizma, ne verjamem vanj. Zavedam se, da je religija mnogim po svetu povzročila veliko trpljenja in vem, kaj vse je bilo storjeno v 'imenu vere.'' Dodal je, da se je spolnosti popolnoma odrekel spomladi leta 2017: ''Menim, da lahko seks povzroči veliko trpljenja. Včasih ljudje seksajo zato, da bi se počutili bolje. Ker jim primanjkuje samozavesti. To počnejo tako ženske kot moški. Bog od nas ne 'zahteva', da se pred poroko odrečemo spolnosti zaradi nesmiselnih pravil. Osebno to jemljem kot sporočilo od boga: ''Hej, poskušam te zaščititi pred bolečino in trpljenjem.'' Svojo dušo sem enostavno želel posvetiti bogu, ker sem se tako počutil bolj pomirjeno. Verjamem, da me je bog blagoslovil s Hailey. Gre za nekakšno nagrado. Za lepo vedenje si vedno nagrajen.''

Tako Hailey kot Justin sta povedala, da je bil celibat najboljša možna odločitev, ki sta jo kdaj sprejela. Priznala sta, da je morda prav želja po tem, da čim prej skupaj okusita posteljne strasti, pripomogla k temu, da svojega razmerja nista vlekla v nedogled, temveč sta se tako hitro odločila za poroko. Kljub temu, da sta srečno zaljubljena in se imata rada, pa sta oba izpostavila, da zakon zahteva trdo delo, veliko vlaganja in da to nikakor ni nekakšna magična fantazija.