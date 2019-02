Popolnoma razgaljena Kendall Jenner

23-letna Kendall Jennerje leta 2011 prvič stopila na manekensko stezo in po njej uspešno hodi vse od takrat. Danes velja za eno najboljših 'novodobnih' manekenk, ki je leta 2018 pristala na prvem mestu lestvice najbolje plačanih ter tako povedla pred sestrama Gigi in Bello Hadid, Kaio Gerber, Caro Delevingne in številnim drugim.

Jennerjeva, ki prihaja iz razvpitega klana Kardashian-Jenner, je bila vedno drugačna od svojih sester, ki so se rade ličile, oblačile in tudi slačile ter vse utrinke skrbno delile s svojo bazo oboževalcev na družbenih omrežjih. Je tudi edina izmed sester, ki še ni postala mama.

Njena pozornost je popolnoma usmerjena na kariero ter preživljanje časa s prijatelji. Čeprav so na začeku njene manekenske poti številni dvomili v njene sposobnosti in menili, da je postala manekenka zgolj zato, ker prihaja iz tako znane družine, pa je 23-letnica do sedaj že večkrat dokazala, da 'je iz pravega testa'.

Nosila je tako modne kose, s katerimi je predstavljala urbano modo, kot tudi oblačila najvišjega modnega ranga, t.i. 'high couture', njen obraz pa je do sedaj krasil številne modne naslovnice. Čeprav se od najuspešnejših manekenk pričakuje, da imajo sposobnosti kameleona in da lahko predstavljajo tako nenavadna, zanimiva in ekstravagantna oblačila, kot tudi, da so popolnoma razgaljene, a ob tem nikakor vulgarne, smo Jennerjevo le redko videli v Evinem kostumu.