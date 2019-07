Poporodno anksioznost premaguje s štetjem dlačic na nogah

Medijski osebnosti, Stacey Solomon in Joe Swash, sta se pred kratkim razveselila prihoda prvega skupnega otroka, sina, ki sta ga poimenovala Rex. Solomonova ima iz preteklih razmerij že dva otroka: sedemletnega Leightona Barhama in 11-letnega Zacharyja Solomona. Težavno poporodno obdobje je 29-letna Stacey tokrat začutila močneje kot v preteklosti, zato je na svojem Instagramu javno spregovorila o hudih hormanskih spremembah, ki so načele njen notranji mir. Zaradi tega je ogromno časa posvetila brskanju po spletnih straneh in iskanju primerne rešitve za odpravo neprijetnih in dlje časa trajajočih stranskih učinkov anksioznosti.