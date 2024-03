Fotografska agencija opozarja: kraljeva fotografija je bila deležna popravkov

OGLAS

Fotografija pokojne monarhinje z vnuki in pravniki je bila objavljena aprila lani ob njenem 97. rojstnem dnevu, nastala pa je že avgusta 2022, ko je zgodovinski družinski trenutek kraljice s potomstvom v objektiv ujela princesa Catherine.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Slednja je na materinski dan, ki so ga v Združenem kraljestvu praznovali 10. marca, objavila fotografijo s svojimi tremi potomci in s tem prekinila medijski molk, ki traja že od božiča. Fotografija je dodobra razburkala javnost, potem ko so oboževalci opazili, da je fotografija močno predelana. Princesa se je kasneje zaradi fotografije opravičila in razkrila, da je ona tista, ki jo je preuredila.

Pod drobnogled so sedaj vzeli še ostale fotografije kraljeve družine in svetovno znana fotografska agencija Getty Images je objavila uredniško opombo ob fotografiji, v kateri so navedli, da je bila rojstnodnevna fotografije deležna naknadnih popravkov, poroča The Telegraph.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Na obravnavani fotografiji je kraljica skupaj z otroki princa Williama in Kate, princem Georgeem, princeso Charlotte in princem Louisom, ter njihovimi kraljevimi bratranci in sestričnami. Britanski mediji so tako že izpostavili več neskladij na fotografiji. Med drugim neskladje v liniji kraljičinega krila, na kar so opozorili tudi pri Getty Images, in črnih lisah za princema Georgeem in Louisom, ki naj bi bili pretemni, če bi šlo za naravni senci.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Sumljiva naj bi jim bila tudi zelena sedežna garnitura, ki ima na nekaterih mestih popačene gumbe. Nepojasnjene lise so zaznali tudi v laseh Savannah Phillips in pri kablu, ki leži na tleh in je zamegljeno odrezan.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke