Poraz Lakersov spremljala tudi Timothée in Kylie: Zato smo izgubili!

Igralec Timothée Chalamet , ki so ga oboževalci nazadnje spremljali v glavni vlogi biografskega filma o Bobu Dylanu , je zvest navijač ekipe Los Angeles Lakers, med sezono pa so ga pogosto opazili v prvi vrsti ob igrišču, kjer je navijal zanje. Manjkal ni niti na zadnji tekmi, ki jo je njegova priljubljena ekipa zaključila s porazom, ob njem pa je bila tudi Kylie Jenner , s katero sta že nekaj časa par.

29-letni zvezdnik je svojo pripadnost klubu izrazil z izbiro oblačil, saj je pod karirasto srajco nosil majico s podobo pokojnega Kobeja Bryanta in številko 24, ob njem pa je v beli majici in hlačah usnjenega videza sedela podjetnica Kylie, sicer članica razvpite družine Kardashian-Jenner.

Njuno fotografijo so na družbenem omrežju delili tudi na profilu kluba Lakersov, kjer pa so se kmalu zvrstili komentarji oboževalcev z njihovimi mešanimi vtisi. "Vsak dan te pogrešamo, Mamba!" je zapisal eden od njih, ki se je navezal na igralčevo majico, drugi pa je zapisal: "Fant je na vsaki tekmi v New Yorku in Los Angelesu." Tretji pa je bil bolj razgretega razpoloženja: "Kdo za vraga zdaj objavlja to? Zato je bila energija navijačev na tekmi za nič." Četrti pa je preprosto zapisal:"Zato pa smo izgubili!"