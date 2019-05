'Poredni deček' sredi novega škandala. Je res kradel v trgovini?

Pozornost prodajalk je nato še dodatno preusmeril tretji pajdaš, ki je na tla vrgel kristalno skulpturo, ki se je razbila. Nekdanji košarkar, ki je znan po vrsto škandalov, je nato začel glasno razpravljati z zaposlenimi in jih obtožil, da so sami razbili skulpturo. Po burni debati so nato vsi trije zapustili trgovino, po besedah zaposlenih pa naj bi s seboj odnesli za okoli 445 evrov ukradenega blaga. Zaposleni so dodali še, da so v sapi zvezdnika zavohali alkohol.

Rodman se je na obtožbe že odzval ter dejal, da so ga zaposleni prosili, ali lahko premakne skulpturo v vrednosti dobrih dveh tisočakov, nato pa so jim podarili nekaj kosov oblek. Nekdanji NBA zvezdnik je trenutno še vedno na pogojni obsodbi zaradi pijane vožnje leta 2018.