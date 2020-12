Pornografska stran Snoop Doggu ponudila delo komentatorja

Spletna stran, ki ponuja vsebine za odrasle, je Snoop Doggu ponudila več kot milijon in pol evrov za to, da bi se pridružil njihovi ekipi. Ponudba za delo je silno zanimiva, zvezdnik naj bi namreč za potrebe slepih uporabnikov komentiral pornografske filme. Čeprav se Snoop zaenkrat še ni odzval, so vodilni pri spletnem ponudniku glede svoje želje resni in vztrajni.