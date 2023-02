Poročeni misici zvezdi oglasa za Rihannin parfum

Soprogi Mariana Varela in Fabiola Valentin , bolj poznani pod imenoma miss Argentine in miss Portorika leta 2020, sta združili moči v najnovejši kampanji Rihannine kozmetične linije Fenty Beauty. 26-letna Mariana in štiri leta mlajša Fabiola sta v oglasu spregovorili tudi o svojem razmerju.

"Spoznali sva se na Tajskem na lepotnem zboru in tam sva se povezali. Bili sva neločljivi , čeprav sva tekmovali ena proti drugi," sta dejali misici in pojasnili, da so ju prav malenkosti, kot je način priprave kave, pripeljali do preskoka iz prijateljstva v nekaj več. "Najino prijateljstvo se je s poroko le še bolj poglobilo. Čarobno je najti nekoga takšnega v svojem življenju," sta še povedali v kampanji z naslovom Come Smell Me (Pridi me povohat), v kateri oglašujeta parfum. Za dišavo Fenty Eau de Parfum, ki jo oglašujeta, morajo kupci odšteti 131 evrov.