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Poročil se je brat pevke Billie Eilish, glasbeni producent Finneas

Santa Barbara, 31. 08. 2026 18.37 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Finneas in Claudia

Pred oltar je stopil glasbeni producent Finneas O'Connell, ki je večno zvestobo obljubil dolgoletnemu dekletu Claudii Sulewski. Brat pevke Billie Eilish in igralka sta se poročila v družbi zvezdniških svatov na idilični lokaciji v Santa Barbari v Kaliforniji.

Finneas in Claudia Sulewski sta poročena. Kot piše Page Six, je bila poročna ceremonija na prostem na idilični lokaciji v Kaliforniji, med svati pa ni manjkalo niti zvezdniških imen, kot so pevec Justin Bieber in njegova žena Hailey, voditelj Dax Shepard z ženo, igralko Kristen Bell, igralka Nina Dobrev, vplivnica Emma Chamberlain, igralec Jason Sudeikis, vplivneža Carter Gregory in Stassie Karanikolaou ter igralka Rachel Sennott. Z ženinovo sestro je prišel tudi njen izbranec, igralec Nat Wolff.

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Poročno slavje je potekalo cel konec tedna, nevesta pa naj bi zamenjala več oblek s podpisom modnega kreatorja Oscarja de la Rente. Njena najljubša pa naj bi bila tista, ki jo je nadela za obred, o njej pa je za Vogue dejala: "Ko sem jo prvič oblekla, sem vedela, da je na njej nekaj posebnega in da vzame dih."

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Mladoporočenca sta se povezala prek aplikacije za zmenke leta 2018. Le nekaj ur za tem, ko sta se prvič v živo srečala, je zdaj 30-letni glasbenik napisal pesem z naslovom Claudia, ki jo je navdihnila prav sedanja žena, je priznal v enem od intervjujev leta 2019. Par se je zaročil septembra 2025.

billie eilish brat poroka Finneas O'Connell

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