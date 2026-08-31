Poročil se je brat pevke Billie Eilish, glasbeni producent Finneas

Finneas in Claudia Sulewski sta poročena. Kot piše Page Six, je bila poročna ceremonija na prostem na idilični lokaciji v Kaliforniji, med svati pa ni manjkalo niti zvezdniških imen, kot so pevec Justin Bieber in njegova žena Hailey, voditelj Dax Shepard z ženo, igralko Kristen Bell, igralka Nina Dobrev, vplivnica Emma Chamberlain, igralec Jason Sudeikis, vplivneža Carter Gregory in Stassie Karanikolaou ter igralka Rachel Sennott. Z ženinovo sestro je prišel tudi njen izbranec, igralec Nat Wolff.

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Poročno slavje je potekalo cel konec tedna, nevesta pa naj bi zamenjala več oblek s podpisom modnega kreatorja Oscarja de la Rente. Njena najljubša pa naj bi bila tista, ki jo je nadela za obred, o njej pa je za Vogue dejala: "Ko sem jo prvič oblekla, sem vedela, da je na njej nekaj posebnega in da vzame dih."

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