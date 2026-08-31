Poročil se je brat pevke Billie Eilish, glasbeni producent Finneas

Finneas in Claudia Sulewski sta poročena. Kot piše Page Six, je bila poročna ceremonija na prostem na idilični lokaciji v Kaliforniji, med svati pa ni manjkalo niti zvezdniških imen, kot so pevec Justin Bieber in njegova žena Hailey, voditelj Dax Shepard z ženo, igralko Kristen Bell, igralka Nina Dobrev, vplivnica Emma Chamberlain, igralec Jason Sudeikis, vplivneža Carter Gregory in Stassie Karanikolaou ter igralka Rachel Sennott. Z ženinovo sestro je prišel tudi njen izbranec, igralec Nat Wolff.
Poročno slavje je potekalo cel konec tedna, nevesta pa naj bi zamenjala več oblek s podpisom modnega kreatorja Oscarja de la Rente. Njena najljubša pa naj bi bila tista, ki jo je nadela za obred, o njej pa je za Vogue dejala: "Ko sem jo prvič oblekla, sem vedela, da je na njej nekaj posebnega in da vzame dih."
Mladoporočenca sta se povezala prek aplikacije za zmenke leta 2018. Le nekaj ur za tem, ko sta se prvič v živo srečala, je zdaj 30-letni glasbenik napisal pesem z naslovom Claudia, ki jo je navdihnila prav sedanja žena, je priznal v enem od intervjujev leta 2019. Par se je zaročil septembra 2025.
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