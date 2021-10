Poročil se je Jesse McCartney, pevec hita Beautiful Soul

Jesse McCartney in Katie Peterson sta poročena.

Ženin Jesse McCartney in nevesta Katie Peterson, ki sta se po sedmih letih razmerja zaročila septembra 2019, sta se včeraj sprehodila do oltarja. Poročil ju je nevestin stric. Poročne obljube, ki sta jih napisala sama, sta si izmenjala na slovesnosti, polni cvetja, na kateri se je pojavil tudi njun ljubljeni psiček Bailey, ki je bil zadolžen za raztros cvetja na poti do oltarja.

"Mislim, da bo tisti trenutek, ko bom pred oltarjem in bom samo gledal, kako stopa proti meni, precej poseben in ko bova imela ob sebi najini družini in bomo priča vsemu temu ... Težko je ne biti romantičen glede tega dela dneva," je dejal McCartney za People pred velikim dnem.