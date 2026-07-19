Poročil se je Matty Healy, nekdanji fant Taylor Swift

Poročil se je pevec skupine The 1975 Matty Healy. Pred oltar je preteklo soboto popeljal manekenko Gabbriette Bechtel. Zaljubljenca sta si poročne zaobljube izmenjala na nekdanjem domovanju pevke Madonne, znanem kot Castillo del Lago, ki se nahaja v predelu Hollywood Hills.

Poročil se je pevec skupine The 1975 Matty Healy. FOTO: Profimedia

Nevesta je nosila klasično belo obleko, ženin pa črno moško elegantno obleko. Na poročnem seznamu so se znašla številna znana imena, poroka pa se je odvila približno leto dni po tem, ko sta avgusta 2023 uradno potrdila, da sta par. Novopečena zakonca sta novico o poroki potrdila prek družbenih medijev in uradnih kanalov svojih predstavnikov.

Med svati so bili tudi znani obrazi iz sveta zabave. FOTO: Profimedia

37-letnika in 28-letnico so do oltarja pospremili zvezdniki, kot sta Charli XCX in njen mož George Daniel. Poleg njih so bili na dogodku prisotni še vplivnica Anastasia Karanikolaou, znana tudi kot Stassie Baby, zvezdnik Fai Khadra, model Alex Consani ter vplivnica Devon Lee Carlson z zaročencem Dukom Nicholsonom.

Pevec skupine The 1975 je večno zvestobo obljubil Gabbriette Bechtel. FOTO: Profimedia

Pred izmenjavo zaobljub sta si tako ženin kot tudi nevesta privoščila luksuzno fantovščino in dekliščino. Pevec se je s prijatelji zabaval v Malibuju, kjer je presenetil goste z nastopom skupaj s tribute skupino 9075. Njegova draga je svojo dekliščino proslavila v Las Vegasu. Po poročanju tujih medijev si je par, ki je svojo zaroko naznanil junija 2024 prek Healyjeve matere Denise Welch, pri poroki želel združiti glasbo in modo, dve stvari, ki predstavljata njuni karieri.