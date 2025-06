Poročil se je pevec velike poletne uspešnice

Robin Thicke in April Love Geary sta se po poročanju portala People poročila. Po šestih letih, odkar sta se zaročila, si je par večno zvestobo v petek obljubil v mehiškem Cabu San Lucasu. Eden od svatov je na Instagramu delil posnetek, kako se je Thicke do oltarja sprehodil v ritmih skladbe Hallelujah Leonarda Cohena .

Robin Thicke in April Love Geary sta se poročila v Mehiki.

Geary je na svojem Instagramovem profilu delila kopico fotografij in posnetkov s slavja. Kot gre razbrati iz objav, je bila tematika poročne zabave bela barva. Vsi svatje so bili namreč oblečeni v svetle odtenke. Zvezdnica je imela na poročni zabavi oblečeno dolgo obleko z globokim izrezom, odprtim hrbtom in resicami z bleščicami. Za obred pa je izbrala dolgo belo čipkasto obleko z vlečko.

Nekaj dni pred poroko je Thicke sicer v Cannesu ponovno pokleknil na eno koleno in svojo partnerko po šestih letih znova zaprosil za roko. Novico je tedaj potrdila tudi Geary, ki je dejala, da ji je Thicke za to priložnost kupil nov zaročni prstan.

Par je skupaj od leta 2014, v zvezi pa so se jima rodili trije otroci. Za roko jo je zaprosil decembra 2018. Thicke je znan predvsem po svoji veliki poletni uspešnici Blurred lines iz leta 2013.