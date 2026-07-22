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Tuja scena

Poročil se je priljubljeni MrBeast: Našel sem svojo gospo Beast

Necker, 22. 07. 2026 14.33 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
K.A.
mr beast

Priljubljeni YouTuber Jimmy Donaldson, znan pod imenom MrBeast, se je poročil. Ustvarjalec spletnih vsebin je večno zvestobo obljubil svoji izbranki Theo Booysen. Zvezdnik in vplivnica, ki sta se spoznala leta 2022 v Južni Afriki, sta se poročila na zasebnem otoku, na katerega sta povabila okoli 70 oseb iz kroga najožjih sorodnikov in prijateljev.

"Našel sem svojo gospo Beast," je na družbenih omrežjih zapisal MrBeast in tako svetu sporočil, da se je poročil. Priljubljeni YouTuber je pred oltar popeljal svojo drago Theo Booysen, s katero sta v zvezi od leta 2022. "To je bil najboljši dan mojega življenja," je še zapisal ob objavi.

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Svetovno znani ustvarjalec vsebin in vplivnica sta si večno zvestobo obljubila na 74 hektarjev velikem otoku Necker, na katerega sta povabila okoli 70 oseb iz kroga najožjih sorodnikov in prijateljev. Jimmy Donaldson, kot je pravo ime youtuberja, in njegova draga sta se odločila za daljše praznovanje, ki se je pričelo že sredi julija. Po poročanju tujih medijev so gostje ves teden preživeli v letovišču, vse dni pa so imeli organizirane določene aktivnosti. Čez dan so hranili živali, proti večeru pa so uživali v sproščenem druženju in športu. Ključni trenutek tedna se je zgodil konec tedna, ko sta Thea in MrBeast stopila pred oltar. Ceremonijo je vodil oseben prijatelj družine, celoten proces pa je bil organiziran pod vodstvom priznane načrtovalke porok Marcy Blum, ki je skrbela, da je vse potekalo brezhibno.

Priljubljeni Youtuber se je poročil.
Priljubljeni Youtuber se je poročil.
FOTO: Profimedia

Tudi glede poročnih oblačil in hrane sta bila zaljubljenca precej izbirčna. Nevesta je blestela v kreaciji modnega studia Nicole + Felicia Couture, za celoten videz pa je poskrbela profesionalna ekipa stilistov in vizažistk. MrBeast se je odločil za brezčasno eleganco v podobi modne hiše Ralph Lauren. Večerja po ceremoniji je bila seveda pravi kulinarični vrhunec. Na jedilniku so se znašli prestižni suši, slovita govedina wagyu ter izbor sveže ulovljenih morskih dobrot. Po poročanju tujih medijev je bila poročna torta korenčkova. Za zabavo so izbrali glasbo v živo, njun prvi ples pa je spremljala skladba Die With a Smile v izvedbi Lady Gage in Bruna Marsa. Kasneje se je zabava v neformalnem vzdušju nadaljevala v glavni vili, kjer so se gostje kratkočasili z igranjem kart in družabnimi igrami. 

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Novopečena zakonca sta se spoznala leta 2022 v Južni Afriki, njuno razmerje pa se je razvijalo pod budnim očesom javnosti. Svojo ljubezen sta po dveh letih najprej 'začinila' z zaroko decembra leta 2024, dve leti kasneje pa še s poroko, ki pa je kljub temu, da MrBeast živi zelo na očeh javnosti, potekala v popolni zasebnosti. Poroko so namreč smeli fotografirati le profesionalni fotografi, gostje pa niso smeli snemati za nobene od njegovih kanalov na platformah.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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KOMENTARJI3

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Fluxx
22. 07. 2026 15.37
A bolj generične ni najdu?
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+1
1 0
Amor Fati
22. 07. 2026 14.57
Prijatelj mi je rekel, da bi ta model z veseljem prenehal objavljati videe na utubu in se posvetil svojemu zivljenju in svoji druzini, ampak jih ne sme nehat objavljat, ker je suzenj njegovih lastnikov. In ni edini, ki je suzenj njegovih lastnikov. Ko enkrat postanes mega popularen, te zahakljajo, da pridobijo cimvec novih uporabnikov in novih narocnikov.
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+2
2 0
124091204
22. 07. 2026 15.05
Meni je taisti prijatelj rekel da si ti konkretno motena oseba
Odgovori
+0
2 2
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