Poročil se je priljubljeni MrBeast: Našel sem svojo gospo Beast

"Našel sem svojo gospo Beast," je na družbenih omrežjih zapisal MrBeast in tako svetu sporočil, da se je poročil. Priljubljeni YouTuber je pred oltar popeljal svojo drago Theo Booysen, s katero sta v zvezi od leta 2022. "To je bil najboljši dan mojega življenja," je še zapisal ob objavi.

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Svetovno znani ustvarjalec vsebin in vplivnica sta si večno zvestobo obljubila na 74 hektarjev velikem otoku Necker, na katerega sta povabila okoli 70 oseb iz kroga najožjih sorodnikov in prijateljev. Jimmy Donaldson, kot je pravo ime youtuberja, in njegova draga sta se odločila za daljše praznovanje, ki se je pričelo že sredi julija. Po poročanju tujih medijev so gostje ves teden preživeli v letovišču, vse dni pa so imeli organizirane določene aktivnosti. Čez dan so hranili živali, proti večeru pa so uživali v sproščenem druženju in športu. Ključni trenutek tedna se je zgodil konec tedna, ko sta Thea in MrBeast stopila pred oltar. Ceremonijo je vodil oseben prijatelj družine, celoten proces pa je bil organiziran pod vodstvom priznane načrtovalke porok Marcy Blum, ki je skrbela, da je vse potekalo brezhibno.

Priljubljeni Youtuber se je poročil. FOTO: Profimedia

Tudi glede poročnih oblačil in hrane sta bila zaljubljenca precej izbirčna. Nevesta je blestela v kreaciji modnega studia Nicole + Felicia Couture, za celoten videz pa je poskrbela profesionalna ekipa stilistov in vizažistk. MrBeast se je odločil za brezčasno eleganco v podobi modne hiše Ralph Lauren. Večerja po ceremoniji je bila seveda pravi kulinarični vrhunec. Na jedilniku so se znašli prestižni suši, slovita govedina wagyu ter izbor sveže ulovljenih morskih dobrot. Po poročanju tujih medijev je bila poročna torta korenčkova. Za zabavo so izbrali glasbo v živo, njun prvi ples pa je spremljala skladba Die With a Smile v izvedbi Lady Gage in Bruna Marsa. Kasneje se je zabava v neformalnem vzdušju nadaljevala v glavni vili, kjer so se gostje kratkočasili z igranjem kart in družabnimi igrami.