Poročil se je rokometaš Nikola Karabatić: Najboljši dan v življenju

Nikola Karabatić in Géraldine Karabatić sta pretekli vikend uživala v dnevu, posvečenem samo njima. Nekdanji rokometaš in njegova draga, s katero sta v zvezi od leta 2011, sta si namreč tudi pred svati obljubila večno zvestobo.

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Utrinke razkošnega poročnega slavja je 42-letnik ponosno delil na družbenih omrežjih. "Vsekakor najboljši dan v mojem življenju. Še vedno sem prevzet od vse ljubezni, ki sva jo prejela od družine in prijateljev. Neverjetno blagoslovljena in hvaležna sva, da sva lahko delila tako čaroben dan z ljudmi, ki jih imava radi," je zapisal in dodal: "Dan, ki ga bova cenila za vedno."

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