Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Poročil se je rokometaš Nikola Karabatić: Najboljši dan v življenju

Toskana, 13. 07. 2026 16.14 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
nikola karabatić

Pretekli vikend se je v družini nekdanjega rokometaša Nikole Karabatića veliko pelo, plesalo in smejalo. Manjkalo ni niti dobre hrane in pijače, saj sta si zvezdnik in njegova dolgoletna partnerka Geraldine obljubila večno zvestobo. Čeprav sta se zakonca civilno poročila že konec maja, je pred dnevi končno napočil njun veliki dan z razkošnim poročnim slavjem.

Nikola Karabatić in Géraldine Karabatić sta pretekli vikend uživala v dnevu, posvečenem samo njima. Nekdanji rokometaš in njegova draga, s katero sta v zvezi od leta 2011, sta si namreč tudi pred svati obljubila večno zvestobo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Utrinke razkošnega poročnega slavja je 42-letnik ponosno delil na družbenih omrežjih. "Vsekakor najboljši dan v mojem življenju. Še vedno sem prevzet od vse ljubezni, ki sva jo prejela od družine in prijateljev. Neverjetno blagoslovljena in hvaležna sva, da sva lahko delila tako čaroben dan z ljudmi, ki jih imava radi," je zapisal in dodal: "Dan, ki ga bova cenila za vedno."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakonca sta se civilno poročila že konec maja, kar je na družbenih omrežjih razkrila kar novopečena gospa Karabatić. "Gospod in gospa Karabatić," je zapisala ob galeriji fotografij, iz katerih je razvidno, da sta z Nikolo na matičnem uradu podpisala poročne papirje. Na fotografijah sta pozirala tudi s svojima otrokoma, sinom Alekom in hčerko Noro.

nikola karabatić poroka zabava veselje Géraldine Karabatić ljubezen

Svet žaluje za Samom Neillom: Bil je mož beseda!

24ur.com Tokrat jima je uspelo: Luka Basi in Nastja Gabor sta se poročila
24ur.com Poročena kar 70 let: kakšen je njun recept za dolg zakon?
Zadovoljna.si Ganljivo sporočilo, ki ga je delila znana Slovenka
24ur.com Modrijan Rok Švab po zvezdniški poroki: Komaj sem zadrževal solze
24ur.com Sara Rutar o poroki: Čisto vse, od A do Ž, bi ponovila, bilo je pravljično
24ur.com Poročil se je raper Challe Salle
24ur.com Poročila sta se Monika Avsenik in Anže Langus Petrovič
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Borut Pahor prvič dobil nov naziv dedka
Sindrom steklenega otroka: Ko si priden, ker nočeš biti še ena skrb
Sindrom steklenega otroka: Ko si priden, ker nočeš biti še ena skrb
Ali otrok poleti potrebuje več ali manj spanja?
Ali otrok poleti potrebuje več ali manj spanja?
Pred prihodom dojenčka sta si vzela čas zase
Pred prihodom dojenčka sta si vzela čas zase
zadovoljna
Portal
To so prizori, zaradi katerih je bilo Laško konec tedna v središču pozornosti
Kamere ujele vse, splet pa je ponorel
Kamere ujele vse, splet pa je ponorel
Tako dobrega stajlinga že dolgo nismo videli
Tako dobrega stajlinga že dolgo nismo videli
Dnevni horoskop: Ovne čaka presnečenje v ljubezni, pred dvojčki je dinamičen dan
Dnevni horoskop: Ovne čaka presnečenje v ljubezni, pred dvojčki je dinamičen dan
vizita
Portal
3 kilograme v 4 dneh? Dieta, ki vključuje najbolj zdrav obrok na svetu, očisti črevesje in pospeši prebavo
Kaj najbolj zviša krvni sladkor? To pravijo endokrinologi
Kaj najbolj zviša krvni sladkor? To pravijo endokrinologi
Ne glejte le na probiotike: to živilo bi se moralo nujno znajti na vašem krožniku
Ne glejte le na probiotike: to živilo bi se moralo nujno znajti na vašem krožniku
Če imate napihnjen trebuh, poskusite najprej to spremembo – pogosto pomaga že v nekaj dneh
Če imate napihnjen trebuh, poskusite najprej to spremembo – pogosto pomaga že v nekaj dneh
cekin
Portal
Luksuzne plače zasebnih kuharjev: novi statusni simbol bogatih
Za posest je odštel milijone, danes pa je ne more prodati
Za posest je odštel milijone, danes pa je ne more prodati
Pogajanja za višjo plačo – ena fraza lahko prinese tudi +20 %
Pogajanja za višjo plačo – ena fraza lahko prinese tudi +20 %
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
Za vodo iz pipe in limono zaračunali 2,50 evra – gostje ogorčeni
moskisvet
Portal
Zvezdnik pri 83 letih še vedno v neverjetni formi
To je najbolj elegantna obmorska destinacija na Hrvaškem
To je najbolj elegantna obmorska destinacija na Hrvaškem
Greta Thunberg ima tako zapeljivo sestro
Greta Thunberg ima tako zapeljivo sestro
Niso mu prizanesli: Jaka Šinkovec na fantovščini nosil velik križ
Niso mu prizanesli: Jaka Šinkovec na fantovščini nosil velik križ
dominvrt
Portal
To živilo je lahko smrtno nevarno za pse
Najlepše viseče rastline za poživitev vašega doma
Najlepše viseče rastline za poživitev vašega doma
Ne zavrzite je: majhna vrečka iz škatle za čevlje ima presenetljivo moč
Ne zavrzite je: majhna vrečka iz škatle za čevlje ima presenetljivo moč
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
Kako limetini olupki izboljšajo prst in odganjajo insekte
okusno
Portal
Ko je prevroče za kuhanje: 7 poletnih solat, po katerih ne boste lačni
Kaj jesti med vročinskim valom, da bomo imeli več energije?
Kaj jesti med vročinskim valom, da bomo imeli več energije?
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
voyo
Portal
Klub morilcev
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Hiša ljubezni
Hiša ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804