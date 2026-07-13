Poročil se je rokometaš Nikola Karabatić: Najboljši dan v življenju

Nikola Karabatić in Géraldine Karabatić sta pretekli vikend uživala v dnevu, posvečenem samo njima. Nekdanji rokometaš in njegova draga, s katero sta v zvezi od leta 2011, sta si namreč tudi pred svati obljubila večno zvestobo.
Utrinke razkošnega poročnega slavja je 42-letnik ponosno delil na družbenih omrežjih. "Vsekakor najboljši dan v mojem življenju. Še vedno sem prevzet od vse ljubezni, ki sva jo prejela od družine in prijateljev. Neverjetno blagoslovljena in hvaležna sva, da sva lahko delila tako čaroben dan z ljudmi, ki jih imava radi," je zapisal in dodal: "Dan, ki ga bova cenila za vedno."
Zakonca sta se civilno poročila že konec maja, kar je na družbenih omrežjih razkrila kar novopečena gospa Karabatić. "Gospod in gospa Karabatić," je zapisala ob galeriji fotografij, iz katerih je razvidno, da sta z Nikolo na matičnem uradu podpisala poročne papirje. Na fotografijah sta pozirala tudi s svojima otrokoma, sinom Alekom in hčerko Noro.
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