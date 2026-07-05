Poročil se je sin Pamele Anderson in Tommyja Leeja

Poročil se je mlajši sin igralke Pamele Anderson in bobnarja Tommyja Leeja. Dylan Jagger Lee je pred oltar stopil z zaročenko Paulo Bruss, ki jo je zasnubil pred dvema letoma na isti lokaciji v Saint-Tropezu. Intimna poročna slovesnost je bila v eni od zasebnih vil v kraju Les Parcs, med svati pa so bili družinski člani in bližnji prijatelji.
"Obred je bil miren in sentimentalen. Ko sem videl svojo lepo nevesto, ki se je sprehodila do oltarja in sva si izmenjala zaobljubi, so se mi uresničile sanje," je za Vogue povedal ženin. Čustveno pa ni bilo le za mladoporočenca, temveč tudi za Dylanovo slavno mamo. "Zelo srečna sem zanj in vznemirjena, ker ga pošiljam v divji svet. Občasno me preplavijo solze sreče," je za revijo priznala 58-letna zvezdnica Obalne straže.
Kot je že februarja v oddaji Today razkrila ponosna ženinova mama, pa je imel sin zanjo posebno prošnjo za poroko, želel si je namreč, da si lase znova pobarva na svetlo, kakor je je bil vajen od nekdaj, kar je Pamela tudi upoštevala in izpolnila.
Zvezdnica je sicer vedno s ponosom in ljubeznijo govorila o svojih dveh sinovih, ki jih ima iz časa, ko je bila poročena z bobnarjem in soustanoviteljem skupine Mötley Crüe. Ko je Dylan 29. decembra dopolnil 28 let, je na družbenem omrežju zapisala: "Vse najboljše, Dylan. Moj dragi angel. Moj ljubki deček. Si nežna in modrosti polna sila v tem svetu. Umetnik z dobrim smislom za podjetništvo in samonadzorom, kot ga ima redkokdo. Pravi kavalir. Za teboj je neverjetno leto. Zelo sem ponosna nate."
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