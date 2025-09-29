Svetli način
Tuja scena

'Poročil sem se z resnično Disneyjevo princeso'

Santa Barbara, 29. 09. 2025 13.10 | Posodobljeno pred eno minuto

Glasbeni producent Benny Blanco je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram delil fotografije, ki so nastale na poroki, kjer je večno zvestobo obljubil glasbenici in igralki Seleni Gomez. "Poročil sem se z resnično Disneyjevo princeso," je zapisal svežepečeni soprog.

Pretekli konec tedna je minil v znamenju poroke Selene Gomez in Bennyja Blanca, ki sta si usodni da dahnila na zvezdniško obarvani poroki v kalifornijski Santa Barbari. Nekdanja Disneyjeva zvezdnica je foto utrinke s poroke delila takoj po dogodku, dan kasneje pa se je na družbenem omrežju Instagram oglasil tudi njen novopečeni soprog.

"Poročil sem se z resnično Disneyjevo princeso," je zapisal glasbeni producent in na svojem profilu delil simpatične fotografije. "Kako lepo preživeti dan v znamenju praznovanja vajine poroke. Rada vaju imam in tako sem vesela za vaju," je objavo komentirala Paris Hilton, ena od zvezdniških svatinj.

Preberi še Selena Gomez in Benny Blanco sta poročena

Par si je po poročanju modne biblije Vogue zaobljube izmenjal pred približno 170 družinskimi člani in prijatelji. Med svati so bili pevkina najboljša prijateljica Taylor Swift, njeni soigralci iz serije Only Murders in the Building Martin Short, Steve Martin in Paul Rudd. Med drugimi udeleženci so bili Ed Sheeran, Ashley Park in zvezdničin soigralec iz serije Čarovniki s trga Waverly David Henrie.

selena gomez benny blanco poroka
