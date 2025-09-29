Pretekli konec tedna je minil v znamenju poroke Selene Gomez in Bennyja Blanca, ki sta si usodni da dahnila na zvezdniško obarvani poroki v kalifornijski Santa Barbari. Nekdanja Disneyjeva zvezdnica je foto utrinke s poroke delila takoj po dogodku, dan kasneje pa se je na družbenem omrežju Instagram oglasil tudi njen novopečeni soprog.
"Poročil sem se z resnično Disneyjevo princeso," je zapisal glasbeni producent in na svojem profilu delil simpatične fotografije. "Kako lepo preživeti dan v znamenju praznovanja vajine poroke. Rada vaju imam in tako sem vesela za vaju," je objavo komentirala Paris Hilton, ena od zvezdniških svatinj.
Par si je po poročanju modne biblije Vogue zaobljube izmenjal pred približno 170 družinskimi člani in prijatelji. Med svati so bili pevkina najboljša prijateljica Taylor Swift, njeni soigralci iz serije Only Murders in the Building Martin Short, Steve Martin in Paul Rudd. Med drugimi udeleženci so bili Ed Sheeran, Ashley Park in zvezdničin soigralec iz serije Čarovniki s trga Waverly David Henrie.
