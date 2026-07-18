Poročila se bo še zadnja od Spice Girls

V svetu zabavne industrije je odjeknila novica, da se Mel C, ena najbolj prepoznavnih članic kultne zasedbe Spice Girls, pripravlja na svoj prvi skok v zakonski jarem. Veliko presenečenje za vse oboževalke slavne pevke, saj je 52-letnica dolga leta trdila, da se ne bo nikoli poročila.
Zvezdnica se bo po poročanju britanskih medijev do oltarja sprehodila ta konec tedna. S partnerjem Chrisom Dingwallom si bosta večno zvestobo obljubila na idilični podeželski lokaciji ob angleškem Lake Districtu. Dogodek je sicer ovit v tančico skrivnosti, saj naj bi par svojo zaroko skrival pred javnostjo vse do zadnjega trenutka. Viri blizu zvezdnice potrjujejo, da so priprave na vrhuncu, izbrana lokacija pa odraža pevkino ljubezen do narave.
Mel C bo tako postala še zadnja od članic nekdaj priljubljene skupine, ki bo dahnila usodni da. Slavje bo tudi priložnost, da se ponovno srečajo vse spajsice, saj so vse prejele vabila na poroko. A kot kaže, tudi tokrat zasedba ne bo popolna, saj se je Victoria Beckham zaradi neodložljivih obveznosti ne bo udeležila.
Po poročanju tujih medijev mora podjetnica spremljati moža Davida na svetovnem prvenstvu v nogometu, medtem ko se Geri Horner, Mel B in Emma Bunton že pripravljajo na odhod v Lake District. Kljub odsotnosti Victorie so vse ostale članice izjemno navdušene nad novo življenjsko potjo svoje prijateljice, ki je pred oltar stopila zadnja med njimi.
Pevka in avstralski model ter scenarist sta se leta 2024 spoznala preko aplikacije za zmenke slavnih Raya. Svoje razmerje skrbno varujeta pred radovedno javnostjo, a glasbenica je v enem od intervjujev vseeno priznala, da je prav njen dragi inspiracija za njen zadnji glasbeni album Sweat.
Album, ki je postal eden njenih najbolje uvrščenih izdelkov na glasbenih lestvicah, neposredno opeva proces od strtega srca po preteklih zvezah do vzhičenosti nove ljubezni, ki jo je doživela ob njem. Mel C je obenem še poudarila, da jima uspeva ohranjati harmonijo kljub njenim nenehnim potovanjem, saj Chris kot scenarist svoje delo opravlja povsod po svetu.
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