Poročila se bo še zadnja od Spice Girls

V svetu zabavne industrije je odjeknila novica, da se Mel C , ena najbolj prepoznavnih članic kultne zasedbe Spice Girls , pripravlja na svoj prvi skok v zakonski jarem. Veliko presenečenje za vse oboževalke slavne pevke, saj je 52-letnica dolga leta trdila, da se ne bo nikoli poročila.

Zvezdnica se bo po poročanju britanskih medijev do oltarja sprehodila ta konec tedna. S partnerjem Chrisom Dingwallom si bosta večno zvestobo obljubila na idilični podeželski lokaciji ob angleškem Lake Districtu. Dogodek je sicer ovit v tančico skrivnosti, saj naj bi par svojo zaroko skrival pred javnostjo vse do zadnjega trenutka. Viri blizu zvezdnice potrjujejo, da so priprave na vrhuncu, izbrana lokacija pa odraža pevkino ljubezen do narave.

Mel C bo tako postala še zadnja od članic nekdaj priljubljene skupine, ki bo dahnila usodni da. Slavje bo tudi priložnost, da se ponovno srečajo vse spajsice, saj so vse prejele vabila na poroko. A kot kaže, tudi tokrat zasedba ne bo popolna, saj se je Victoria Beckham zaradi neodložljivih obveznosti ne bo udeležila.