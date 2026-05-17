Tuja scena

Poročila se je 16-letna hči Tysona Furyja

Isle of Man, 17. 05. 2026 14.29 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Venezuela Fury

Poročila se je Venezuela Fury, 16-letna hči boksarja Tysona Furyja. Pred oltar je stopila z dve leti starejšim amaterskim boksarjem Noahom Priceem na zasebni slovesnosti na otoku Isle of Man. Kot poročajo britanski mediji, so bili med svati vsi družinski člani, vključno z očetovim polbratom Tommyjem Furyjem.

Najstarejša hči boksarja Tysona Furyja je poročena. 16-letna Venezuela je pred oltar stopila z 18-letnim Noahom Priceem, na zasebni slovesnosti pa so bili ob 18 družicah prisotni tudi vsi družinski člani, vključno z boksarjevim mlajšim polbratom Tommyjem Furyjem, njegovo izbranko Molly-Mae Hague in njuno 3-letno hčerko Bambi.

Nevesta Venezuela Fury z očetom Tysonom Furyjem.
Nevesta Venezuela Fury z očetom Tysonom Furyjem.
FOTO: Profimedia

Nevesta je nosila belo poročno obleko z vlečko, ki je bila dolga kar 15 metrov, kot je razkrila že pred tedni, pa je videz dopolnila z unikatnimi čevlji znamke Crocs. Po poročanju Daily Maila je svatom zapel tudi Peter Andre. Čeprav je bila poroka zasebni dogodek, pa naj bi delčke slavja predvajali v sklopu družinskega resničnostnega šova At Home with the Furys, poroča Metro U. K.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Venezuela je na poročni dan s svojimi sledilci delila video na omrežju TikTok, na katerem se zjutraj pripravlja na ta poseben dan. "Danes se poročim," je oponašala glas iz serije Prijatelji, medtem ko je vstala iz postelje, nato pa padla. Ko se je pobrala, je dodala: "Mislim, da sem si pravkar zlomila eno od reber, a mi je vseeno, ker je danes moj poročni dan. Končno je moj dan!"

Tyson Fury je hčerko Venezuelo pospremil do oltarja.
Tyson Fury je hčerko Venezuelo pospremil do oltarja.
FOTO: Profimedia

Furyjeva najstarejša hči se je zaročila na svoj 16. rojstni dan, kljub mladosti pa sta jo pri odločitvi za poroko starša odločno podprla. Njena mati Paris je takrat dejala, da to ni nič nenavadnega, temveč gre za družinsko tradicijo, ki se je je tudi sama držala in se le leto starejša zaročila z najstničinim očetom.

