Poročila se je 16-letna hči Tysona Furyja

Najstarejša hči boksarja Tysona Furyja je poročena. 16-letna Venezuela je pred oltar stopila z 18-letnim Noahom Priceem, na zasebni slovesnosti pa so bili ob 18 družicah prisotni tudi vsi družinski člani, vključno z boksarjevim mlajšim polbratom Tommyjem Furyjem, njegovo izbranko Molly-Mae Hague in njuno 3-letno hčerko Bambi.

Nevesta Venezuela Fury z očetom Tysonom Furyjem.

Nevesta je nosila belo poročno obleko z vlečko, ki je bila dolga kar 15 metrov, kot je razkrila že pred tedni, pa je videz dopolnila z unikatnimi čevlji znamke Crocs. Po poročanju Daily Maila je svatom zapel tudi Peter Andre. Čeprav je bila poroka zasebni dogodek, pa naj bi delčke slavja predvajali v sklopu družinskega resničnostnega šova At Home with the Furys, poroča Metro U. K.

Venezuela je na poročni dan s svojimi sledilci delila video na omrežju TikTok, na katerem se zjutraj pripravlja na ta poseben dan. "Danes se poročim," je oponašala glas iz serije Prijatelji, medtem ko je vstala iz postelje, nato pa padla. Ko se je pobrala, je dodala: "Mislim, da sem si pravkar zlomila eno od reber, a mi je vseeno, ker je danes moj poročni dan. Končno je moj dan!"

Tyson Fury je hčerko Venezuelo pospremil do oltarja.