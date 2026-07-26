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Poročila se je Emma Roberts, na poroki tudi slavna teta Julia

Idaho, 26. 07. 2026 16.58 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Poročila se je Emma Roberts, na poroki tudi slavna teta Julia

Poročila se je Emma Roberts, hčerka igralca Erica Robertsa in nečakinja hollywoodske zvezdnice Julie Roberts. 35-letna Emma, ki od otroških let tudi sama uspešno pluje po igralskih vodah, je večno zvestobo obljubila dolgoletnemu partnerju Codyju Johnu.

V slikovitem mestu Sun Valley v ameriški zvezni državi Idaho se je ta konec tedna odvila zvezdniška poroka. Do oltarja se je sprehodila igralka Emma Roberts, zvezdnica serij Ameriška grozljivka in Scream Queens ter filmov Mi smo Millerjevi in Divjakinja.

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Kljub temu da je šlo za dogodek zaprte narave, so fotografije zvezdnice v poročni obleki hitro zaokrožile po spletu. Na njih je moč videti nasmejano igralko, hčerko igralca Erica Robertsa in nečakinjo hollywoodske zvezdnice Julie Roberts. Slednjo so v družbi dolgoletnega soproga objektivi ujeli med svati.

Na slavju je bil poleg bližnjih prijateljev in družine tudi igralkin sinček Rhodes. Zvezdnica je usodni da dahnila dve leti po tem, ko je na spletu razkrila, da se je s košarkarjem zaročila.

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Emma Roberts Julia Roberts poroka fotografije

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