Poročila se je Emma Roberts, na poroki tudi slavna teta Julia

V slikovitem mestu Sun Valley v ameriški zvezni državi Idaho se je ta konec tedna odvila zvezdniška poroka. Do oltarja se je sprehodila igralka Emma Roberts , zvezdnica serij Ameriška grozljivka in Scream Queens ter filmov Mi smo Millerjevi in Divjakinja .

Kljub temu da je šlo za dogodek zaprte narave, so fotografije zvezdnice v poročni obleki hitro zaokrožile po spletu. Na njih je moč videti nasmejano igralko, hčerko igralca Erica Robertsa in nečakinjo hollywoodske zvezdnice Julie Roberts. Slednjo so v družbi dolgoletnega soproga objektivi ujeli med svati.

Na slavju je bil poleg bližnjih prijateljev in družine tudi igralkin sinček Rhodes. Zvezdnica je usodni da dahnila dve leti po tem, ko je na spletu razkrila, da se je s košarkarjem zaročila.