Poročila se je hči Antonia Banderasa in Melanie Griffith

Na luksuznem posestvu v Španiji je pred oltar stopila hči Antonia Banderasa in Melanie Griffith, Stella Banderas. 29-letnica je večno zvestobo obljubila poslovnežu Alexu Gruzynku, s katerim se poznata še iz otroštva. Nevesta je nosila belo obleko z razkritimi rameni, ženin pa črno moško obleko in belo srajco.
65-letni zvezdnik je pred vhodom na posestvo pozdravil tudi zbrane novinarje in fotografe, s katerimi je nazdravil. Tudi on je bil v črni moški obleki, ki jo je kombiniral z belo srajco in metuljčkom. Med povabljenimi je bila tudi njegova pastorka in Stellina polsestra Dakota Johnson.
Mladoporočenca sta avgusta 2024 na družbenem omrežju sporočila, da sta se zaročila, delila pa sta tudi fotografije zaroke. Stella je takrat pokazala tudi zaročni prstan z diamantom, vključila pa je tudi starejše posnetke para. "S svojo najljubšo osebo na tem svetu bom lahko do konca življenja," je takrat pripisala.
Banderas in Griffith sta se poročila maja leta 1996, septembra istega leta sta se razveselila Stelle, ki je njun edini skupni otrok. Ločila sta se leta 2015. Zvezdnica filma Lolita ima še 36-letno Dakoto in 40-letnega sina Alexandra Bauerja, ki ju ima iz ločenih zakonov.
