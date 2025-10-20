Poročila se je hči Antonia Banderasa in Melanie Griffith

Poročila se je Stella Banderas, hči igralcev Antonia Banderasa in Melanie Griffith. 29-letnica je pred oltar stopila z dolgoletnim partnerjem Alexom Gruzynkom, svatje pa so se jima pridružili na razkošnem slavju v Španiji. Med njimi nista manjkala niti nevestina slavna starša.

Na luksuznem posestvu v Španiji je pred oltar stopila hči Antonia Banderasa in Melanie Griffith, Stella Banderas. 29-letnica je večno zvestobo obljubila poslovnežu Alexu Gruzynku, s katerim se poznata še iz otroštva. Nevesta je nosila belo obleko z razkritimi rameni, ženin pa črno moško obleko in belo srajco.

65-letni zvezdnik je pred vhodom na posestvo pozdravil tudi zbrane novinarje in fotografe, s katerimi je nazdravil. Tudi on je bil v črni moški obleki, ki jo je kombiniral z belo srajco in metuljčkom. Med povabljenimi je bila tudi njegova pastorka in Stellina polsestra Dakota Johnson.

Antonio Banderas je ob hčerini poroki nazdravil tudi z zbranimi novinarji in fotografi. FOTO: Profimedia icon-expand

Mladoporočenca sta avgusta 2024 na družbenem omrežju sporočila, da sta se zaročila, delila pa sta tudi fotografije zaroke. Stella je takrat pokazala tudi zaročni prstan z diamantom, vključila pa je tudi starejše posnetke para. "S svojo najljubšo osebo na tem svetu bom lahko do konca življenja," je takrat pripisala.

